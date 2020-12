Susanna Galeazzi: eredita il talento del padre, tutto su di lei

La giornalista Susanna Galeazzi sembra aver ereditato il talento del padre, Giampiero Galeazzi, ma sulla sua vita privata c’è ancora molto da sapere.

Susanna Galeazzi, la figlia del celebre giornalista sportivo italiano, Giampiero Galeazzi, è nata nel 1978 sotto il segno dei Pesci ed è uno dei volti attualmente più noti del TG5. Anche lei, come suo fratello maggiore Gianluca, ha seguito coscientemente le orme del padre, riscuotendo fin dal suo esordio come giornalista nel 2006, e nel corso degli anni, un grande successo. Adesso è lei stessa ad ammettere di avere una carriera che la soddisfa pienamente.

Susanna Galeazzi: la vita di una giornalista di successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑺𝒖𝒔𝒂𝒏𝒏𝒂 𝑮𝒂𝒍𝒆𝒂𝒛𝒛𝒊 ( 𝑺𝒖𝒏𝒊 ) (@susanna.galeazzi)

Le sue esperienze sul campo non si riescono a contare facilmente sul palmo di una mano. Appassionata com’è del suo lavoro, Susanna, si dedica anima e corpo per far crescere la sua innata predisposizione. Fin da ragazza ha coltivato il suo interesse per la scrittura. E, nel corso della sua carriera, ha lavorato per molte redazioni di grande calibro, riuscendo a rimanere sempre sul pezzo.

Tra le sue collaborazioni più importanti vi sono quella per la trasmissione televisiva di Verissimo e per SkyTG24. Sorridente ed affabile, tra i suoi punti di forza vi è un naturale apprezzamento verso alcuni valori, quali l’umiltà e la gentilezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑺𝒖𝒔𝒂𝒏𝒏𝒂 𝑮𝒂𝒍𝒆𝒂𝒛𝒛𝒊 ( 𝑺𝒖𝒏𝒊 ) (@susanna.galeazzi)

Il suo affetto più grande, invece, è quello che nutre per la figlia Greta di tre anni, e di conseguenza per il grande amore della sua vita, Mattia Mirabella, papà della bambina. Dai post pubblicati da Susanna sui social si evince una grande professionalità ed un forte senso di pudore, che non le permette di svelare tutti i particolari della sua vita privata, eppure senza dover nascondere quelli di fondamentale importanza.

