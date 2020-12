La showgirl Justine Mattera ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui non nasconde il fisico statuario dopo un duro allenamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La showgirl Justine Mattera ha pubblicato una nuova foto sui suoi profili social dove è evidente che non ha paura di sporcare il suo fisico statuario pur di dedicarsi all’attività fisica che tanto ama. L’attrice statunitense naturalizzata italiana infatti da molti anni pratica il triathlon, un insieme di discipline olimpioniche: nuoto, ciclismo e corsa. In questo scatto ha voluto sottolineare che ogni sforzo compiuto per praticare questo sport è essenziale alla suo spirito e soprattutto al suo fisico. Grazie all’attività fisica infatti la non più giovanissima Mattera (48 anni) può vantarsi di avere un corpo modellato e definito, messo in risalto dal body rosa aderente sul seno e che le scopre con malizia il lato B. Una visione per tutti i suoi follower e gli appassionati di questa disciplina sportiva.

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera, sempre più erotica con i suoi “pensieri caldi” – FOTO

Lo scatto selvaggio e senza veli di Justine Mattera