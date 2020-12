Justine Mattera, sempre più erotica con i suoi “pensieri caldi” – FOTO

Justine Mattera provoca i suoi follower con una foto molto sexy ed una frase che può essere interpretata in molti modi

Justine Mattera è un vulcano di erotismo. La showgirl italo-americana sui social ha trovato la sua rinascita artistica potremmo dire. Volto conosciutissimo degli anni Novanta e rinominata la Marylin Monroe italiana ha fatto sognare gli italiani con i suoi programmi.

Nata a Rockville, era arrivata in Italia per studiare Lingua, letteratura italiana e Storia dell’Arte all’Università di Firenze. Per mantenersi ha iniziato a lavorare come ballerina e cubista, ed è qui che viene notata da DJ Joe. T. Vannelli, che le apre le porte del mondo dello spettacolo.

Da allora non è più tornata indietro e ha scelto l’Italia come sua casa. Sposata e con due figli, ama molto lo sport, praticando nuoto e andando in bicicletta. Ma la sua passione di oggi sono anche le foto pubblicate quasi ogni giorno su Instagram.

Il suo account vanta 458mila follower e per loro la showgirl ama mettere in mostra il suo corpo super allenato con scatti al limite del proibito. Anche l’ultimo messo in rete è a dir poco bollente. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Justine Mattera, esce dall’acqua e lo spettacolo è divino