Giorgia Rossi, nello studio tv le gambe fanno salire la temperatura – FOTO

Giorgia Rossi, la popolare giornalista sportiva di Mediaset più sensuale che mai: lo scatto mette in mostra gambe da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Sempre più apprezzata, come una delle giornaliste sportive ormai di punta in Italia. Giorgia Rossi sta riscuotendo un successo crescente su Mediaset, la sua conduzione negli studi di Pressing, programma di approfondimento calcistico, le sta valendo meritati riconoscimenti della sua professionalità. Seguitissima sui social, lo è anche per il suo notevole fascino, che in senso lato ha scatenato una competizione tra i fan tra il suo ‘partito’ e quello di Diletta Leotta. Noi non ci esprimiamo sulla querelle che più di una volta ha infiammato il web, ma ci limitiamo a constatare come Giorgia stia crescendo sempre più nella considerazione del pubblico e dei followers. E soprattutto, come sia in grado di regalare a questi ultimi scatti sempre più accattivanti. L’ultimo, di quest’oggi, potete scoprirlo a pagina successiva…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgia Rossi, lo scatto della domenica: bellezza abbagliante e boom di like – FOTO

Giorgia Rossi, pazzesca in posa accovacciata: gambe in vista, si accende la fantasia