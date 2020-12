Shaila Gatta sempre più in forma, la velina di Striscia la Notizia fa impazzire Instagram mettendo in mostra un fisico pazzesco

Da qualche anno, ormai domina la scena a Striscia la Notizia, dove sta proseguendo degnamente la serie di veline storiche che si sono alternate sul palco. Shaila Gatta non fa decisamente rimpiangere chi l’ha preceduta, la bella e sensuale napoletana ad ogni puntata fa sognare i suoi fan con degli stacchetti particolarmente audaci. E anche sul profilo Instagram, dove è seguitissima, decisamente non è da meno, regalando immagini davvero da infarto.

Shaila Gatta, mai vista così: le gambe sotto il vestito corto fanno sognare

La 24enne ballerina, come noto, ha un fisico davvero eccezionale, che esprime sensualità e fascino ad ogni movimento. Per una volta, nello scatto odierno, la vediamo ‘da fermo’, ma in una posa assolutamente da impazzire. Seduta, con un vestito sobrio ed elegante, ma piuttosto corto e in una posa che accende la fantasia.

Shaila solleva le gambe, perfette, lunghe, affusolate. Le scarpe coi tacchi appoggiate al muro danno un ulteriore tocco di stile alla foto, il suo sguardo ammiccante verso l’obiettivo fa il resto. Pioggia di like e commenti come al solito, nessuna sorpresa, per uno dei volti in assoluto più seducenti della tv italiana.

