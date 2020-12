Lucia Javorcekova, top nero cortissimo e curve al vento: figlia di Madre Natura – FOTO

Lucia Javorcekova svela la parte migliore di sè con una foto su Instagram da capogiro: top corto e forme allucinanti in vista

Neanche stavolta ha badato a sentimentalismi, la bellissima web influencer slovacca, Lucia Javorcekova. Sbarcata in Italia da Miss straniera della sensualità, la candidatura al concorso “Escile” è stata determinante per vincere la concorrenza delle “bollenti” modelle formose, tra cui spicca fuori anche il nome della giornalista, Marika Fruscio.

La slovacca è stata eterna protagonista sotto i riflettori del grande spettacolo alla moda e dei calendari, per i quali ha posato, con tutto il suo incredibile fascino. In particolare, la sua celebre fama nel Belpaese è data dalle continue apparizioni “senza veli”, che hanno conquistato l’attuale generazione di giovani.

La stupenda Lucia però non ha dalla sua solo il fascino irresistibile e tipico di una supermodella europea. E’ un’amante del buon cibo e dello sport in generale. Anche se la sua propensione è certamente la passione per il ciclismo, per il quale avrebbe fatto “carte false” pur di diventare una protagonista in pista

Lucia Javorcekova incandescente su Instagram: follower “impazziti”

La “Mozzarellona” del web, meglio etichettata come la supermodella di origini slovacche, Lucia Javorcekova ha di nuovo incantato il pubblico, attraverso scatti meravigliosi, all’ombra delle sue gloriose forme.

Con oltre 1,8 milioni di seguaci su Instagram è diventata una delle modelle più seguite dagli italiani, dopo che vi era entrata con coraggio e presa di coscienza dei propri mezzi, durante il concorso “Escile”. Oggi tra beauty, make-up e viaggi oltremanica, Lucia Javorcekova ha dato seguito alla sua notorietà, proponendo foto a dir poco “bollenti”.

Ancora una volta protagonista le forme arrotondate del suo incredibile seno, sporgente da un top nero ricamato e stretto. Poi si gira e mostra un fondoschiena da 100 e lode, mentre i follower letteralmente “impazziti” non riescono a trattenere il fiato.

Attimi di bellezza al naturale dunque per Lucia, protagonista ogni giorno di ritratti allucinanti che la incoronano ufficialmente la figlia prediletta di “Madre Natura”

