Gabriel Garko rivela alla D’Urso la verità su Manuela Arcuri

Tra gli ospiti ieri al programma della D’Urso anche Gabriel Garko e Manuela Arcuri, l’attore ha parlato del Covid e del rapporto con Manuela

Come tutte le domeniche anche ieri è andato in onda il programma di Canale Cinque “Live non è la D’Urso” e tra gli ospiti in studio anche Gabriel Garko e Manuela Arcuri. I due attori, amatissimi dal pubblico italiano, hanno raccontato il loro rapporto personale e lavorativo. La relazione tra i due attori sarebbe avvenuta oltre dieci anni fa e sarebbe durata circa sei mesi.

Garko ha avuto molte storie prima di quella con Manuela che ha confessato di aver creduto per molto tempo di essere stata usata in quanto lui non era abituato ad avere relazioni serie e durature. L’attore però ha dato anche la sua versione dei fatti: “Io con lei non mi sono comportato in maniera falsa, poi mi sono reso conto dopo “dove vado?”, Io avevo una vera storia con lei, fine”.

“Con il mio compagno è arrivato tutto dopo. Ero talmente nauseato che andavo sui giornali per le mie storie finte che ho sempre protetto quelle vere. A me lei piaceva tanto. Non me lo ricordo perché ci siamo lasciati. Avere una relazione quando sei sotto i riflettori non è semplice”. Tra i due comunque c’è ancora stima e affetto, la relazione non ha affatto rovinato i rapporti.

Gabriel Garko, “Sto bene ma non vedo l’ora di fare un falò di mascherine”

A stupire tutti i telespettatori, però, è stata la confessione del noto attore, che ha dichiarato di aver avuto il covid: ecco quali sono state le sue parole e come sta adesso.

Gabriel Garko ha confermato di aver avuto il Covid ma che ora sta bene: “Sì me lo sono beccato. L’ho avuto e ho passato dieci giorni in quarantena”. Fortunatamente nessun sintomo grave per lui: “Non sono stato malissimo. L’ho curato e sinceramente in quel momento non l’ho detto perché c’è gente che ha sofferto veramente per questo motivo. Prenderla come una cosa così alla leggera e dire in televisione che anch’io avevo il Covid non mi andava”.

Quindi anche Garko è tra i personaggi dello spettacolo che ha contratto il virus, la notizia è stata rivelata per la prima volta ieri e come lui stesso ha confermato “Sono tranquillo ma metto sempre la mascherina, anche se non vedo l’ora di fare un falò di mascherine”.

