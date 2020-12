Dopo aver ricevuto informazioni attendibili, la polizia tedesca sarebbe intenzionata a tornare in Portogallo per proseguire le indagini sul caso Maddie McCann.

Proseguono le indagini della polizia tedesca sul caso legato alla scomparsa della piccola Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce in Portogallo nel 2007. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, gli inquirenti tedeschi avrebbero intenzione di tornare in Portogallo per proseguire il proprio lavoro d’indagine dopo aver ricevuto delle informazioni da alcuni turisti britannici che si trovavano in Algarve proprio nel periodo in cui Maddie è sparita. Tali informazioni, sarebbero ritenute attendibili dagli investigatori che potrebbero portare ad un eventuale svolta nel caso dopo oltre 13 anni.

Maddie McCann, la polizia tedesca intenzionata a tornare in Portogallo: avrebbe ricevuto nuove informazioni

La polizia tedesca sarebbe intenzionata a tornare in Portogallo per proseguire le indagini sul caso Maddie McCann. La decisione, come riporta la redazione del quotidiano britannico Daily Mail, sarebbe arrivata dopo che gli inquirenti avrebbero ricevuto informazioni, ritenute attendibili, da parte di alcuni turisti britannici che si trovavano nella regione dell’Algarve nei giorni in cui si sono perse le tracce della bambina.

A confermare l’intenzione della polizia tedesca, sarebbe stata una fonte vicina al caso che avrebbe riferito: “Gli inquirenti tedeschi – riporta il Daily Mail– hanno ricevuto informazioni eccellenti nelle ultime settimane, soprattutto da parte di turisti britannici che si trovavano a Praia da Luz al momento della scomparsa di Madeleine. Proprio per questo vogliono tornare in Portogallo al più presto e cercare di andare avanti nelle indagini“.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i pubblici ministeri tedeschi sarebbero fiduciosi nel poter incriminare per la scomparsa di Maddie l’uomo ritenuto, dallo scorso giugno, il principale sospettato del caso Christian B.. Il 43enne, che attualmente si trova detenuto in carcere in Germania per reati legati alla droga, dopo il suo arresto avvenuto in Italia, come scrive il Daily Mail, sarebbe stato estradato dal Portogallo, dove ha vissuto per circa 20 anni, per due volte per via di reati sessuali contro minori.

Intanto Scotland Yard ha fatto saper che continuerà a trattare il caso di Maddie come persona scomparsa, nonostante la polizia tedesca sia convinta che la piccola sia stata assassinata.

