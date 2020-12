Wanda Nara si mostra nuda: Littizzetto giudica la posa a cavallo

La showgirl Wanda Nara è al centro delle polemiche: la bomba innescata dalla Littizzetto su Che Tempo che Fa inasprisce la situazione.

La showgirl di origini argentine Wanda Nara è stata la protagonista di un sarcastico commento della conduttrice televisiva Luciana Littizzetto. Durante la scorsa puntata del programma Che Tempo Che Fa la Littizzetto avrebbe mandato in onda uno scatto della soubrette, nella quale si trovava ritratta in sella ad un cavallo e senza indossare alcun vestito. La questione ha poi scatenato un’ingente polemica che sta invandedo il web.

Wanda Nara: lo scatto osé ed il commento della Littizzetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La comica torinese durante la trasmissione ha mostrato la foto di Wanda nuda a cavallo ed ha giocando in contropiede con della pesante ironia. Nei commenti della presentatrice si alludeva con insistenza alla nudità apparentemente, e secondo i suoi gusti, fortemente ambigua della soubrette.

La Littizzetto è infatti intervenuta con battute spinte di tal genre: “Chissà dove è finito il pomello della sella”, uno stile che è risultato secondo il parere di molti di cattivo gusto. La prima a sollevare alcune polemiche è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, intervenendo sull’accaduto con un Tweet a favore della modella dalla bionda chioma.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

A sostenere la giornalista, puntando il dito sulla volgarità di Luciana, sono state anche altre donne ed altri uomini attraverso i commenti pubblicati sul cliccato social network. Ad esempio: “Littizzetto comicità superata e non originale”, oppure ancora: “Se la fa ridere due domande fossi in lei me le farei”.

