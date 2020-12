Miriam Leone, cappotto di pelle ma sotto niente: esplosione d’eros – FOTO

Miriam Leone è un’esplosione di bellezza e su Instagram i followers impazziscono per lei. “Mi sono svegliato con il sole” commenta un fan

Sono passati dodici anni da quando bella catanese ha indossato la corona che l’ha resa la reginetta di bellezza italiana. Era il 2008 e Miriam Leone diventava Miss Italia. Oggi la donna è un personaggio dello spettacolo, conduttrice, attrice. Un’esplosione di bellezza! Sempre pronta a mettersi in gioco e aperta a nuove esperienze lavorative, non a casa in questo momento sta collaborando con un marchio Made in Italy di cui ne parla sul suo profilo Instagram.

Miriam Leone: esplosione di nero -FOTO