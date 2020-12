Alena Seredova a spasso per Torino con il suo amore, che dolcezza-FOTO

La Seredova a Torino a spasso con la sua bambina anche sotto la pioggia, bellissima in tenuta da maltempo

Alena Seredova ha passato un piovosa Domenica a Torino, in giro per le strade con la sua piccola Vivienne, la figlia avuta con il nuovo compagno Alessandro Nasi. La showgirl aveva già due figli avuti dal matrimonio con il calciatore Gigi Buffon. I due ragazzi ormai, si sono dimostrati contentissimi e innamorati della loro sorellina, Alena li immortale sempre mentre scambiano baci dolcissimi alla piccola.

La rivincita di Alena Seredova e la sua ritrovata felicità accanto a un’altro uomo

La showgirl, dopo il divorzio voluto dall’ex marito Gigi Buffon ha sofferto molto prima di ritrovare il sorriso accanto ad un’altro uomo. E che uomo, lui è Alessandro Nasi cugino di John e Lapo Elkann. Nato a Torino ma cresciuto a New York. Oggi lavora come vicepresidente di Exor, holding finanziaria della famiglia Agnelli, ma è tornato a vivere a Torino per amore di Alena. Un uomo che è entrato piano piano in punta di piedi nella vita di Alena, l’ha consolata, l’ha amata e l’ha fatta rinascere quando nemmeno lei sapeva di poterlo fare.

La showgirl aveva confessato a Verissimo in un’intervista, che lui le stava accanto nonostante lei piangesse ancora per Buffon. Perché come ha spiegato sempre nell’intervista, la Seredova era ancora innamorata di suo marito perciò non è stato facile. Lui invece discreto e signore, le ha dato il tempo che le serviva per metterci una pietra sopra e nel mentre le stava accanto, un’amore che va oltre ogni cosa.

Oltre al fatto che la showgirl ribadisce sempre che lui si è preso una donna con già due figli, scelta che non tutti avrebbero preso. Ad oggi la Seredova ha ritrovato completamente la serenità e la felicità con il suo compagno, i suoi figli e la nuova arrivata Vivienne, la prima figlia per Nasi. Una figlia che la coppia ha cercato tanto e che ci ha messo un pò ad arrivare, facendo quasi perdere le speranze ad Alena.

Ma quando meno se lo è aspettato è arrivata come un raggio di sole nella loro vita. Alena è lil simbolo della rinascita per moltissime donne che vengono lasciate per un’altra donna con figli a carico e il cuore spezzato. Lei è la prova che si può, anzi si deve andare avanti perché la vita non finisce lì.

