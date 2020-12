Dopo aver ammesso di essersi innamorato Tommaso Zorzi torna a parlare di Francesco Oppini e lo fa sfogandosi con l’amica Stefania Orlando

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha deciso di lasciare la casa dopo la notizia del prolungamento del programma. La reazione di Tommaso Zorzi, con il quale ha instaurato un forte rapporto, è stata molto forte. Il ragazzo si è lasciato andare a un pianto disperato a causa della sua uscita. A distanza di qualche ora l’influencer si è ritrovato a parlare con Cristiano Malgioglio che ha voluto fargli una domanda diretta la cui risposta ha spiazzato il pubblico: “Ma tu ti sei innamorato di Francesco?“. Tommaso, visibilmente scosso da questo argomento, ha confermato di provare dei forti sentimenti. “Se mi chiedi se mi sono innamorato non posso dirti di no, è palese“. In previsione della puntata di questa sera il giovane è tornato a parlare di lui e lo ha fatto con l’amica Stefania Orlando.

Tommaso è sicuro dei suoi sentimenti: “Non ho mai provato nulla del genere in tutta la mia vita”

Dopo aver confidato anche all’amica Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco i due amici hanno cercato di rimettere in ordine i pensieri -e i sentimenti- di Tommaso che ha dichiarato: “Ho un casino dentro“. Stefania ha rassicurato il giovane dicendogli di non sentirsi in colpa per aver provato un sentimento ma allo stesso tempo gli consiglia di farsela passare. “Certo che me la devo far passare, mi sono innamorato di un ragazzo etero fidanzato“, ci scherza su l’influencer che poi si fa serio e ammette di non aver mai provato una cosa simile per nessuno prima d’ora. “Non è solo una questione fisica, l’attrazione non è niente in confronto ai sentimenti che provo“, ha dichiarato.

Sebbene Francesco abbia ribadito e continui a ribadire attraverso i social quanto questo non cambierà il loro rapporto, l’influencer ha paura di non riuscire più a viversi un’amicizia. “Come faccio? Pensa quando mi presenta la fidanzata! ‘Piacere sono quello che si è preso una sbandata per il tuo ragazzo’, mi sotterrerei, ho paura di non riuscire più ad avere un rapporto con lui“.

In preda alle ansie Stefania gli ricorda di pensare al problema principale, la puntata di questa sera. “Innanzitutto lui domani sarà in puntata, vediamo che dice” gli ricorda l’amica, ma al solo pensiero Tommaso dice di sentirsi male. “Pensa se me lo fanno entrare per un confronto, no no, io mi sento male, no“, esclama davanti a una quasi divertita Orlando.

La vicenda sta appassionando il pubblico che non vede l’ora di sapere cosa accadrà nella puntata. Tommaso e Francesco si ritroveranno faccia a faccia dopo questa confessione?

