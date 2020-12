Costantino della Gherardesca rivela il perché del suo cambiamento da Barbara D’Urso e svela i suoi problemi con il cibo

Costantino della Gherardesca abbiamo iniziato a conoscerlo nei salotti di Pietro Chiambretti e poi dal 2013 alla conduzione della trasmissione televisiva Pechino Express. Negli anni è molto cambiato, negli ultimi tempi lo abbiamo visto molto dimagrito.

Non solo una questione estetica dietro il suo cambiamento, anzi. Lo ha rivelato il conduttore ieri nel salotto di Barbara D’Urso, Ospite di Domenica Live.

È entrato come il “fidanzato segreto” di Barbarella, così lo ha presentato la padrona di casa che poi ha parlato con Costantino della sua perdita di peso.

“Mi sono dovuto mettere a dieta per via dell’apnea notturna – ha rivelato – Questa cosa è molto diffusa, in particolare, tra gli uomini”. Un dimagrimento, dunque, per questioni di salute. Il presentatore ha spiegato infatti che quando il suo peso si aggira tra 82/83 chili l’apnea va via ma ora è di nuovo in difficoltà.

Il motivo? Ha ripreso peso. “Non riesco a tenermi in forma come te” ha detto nei confronti di Barbara confidando che fin da bambino ha avuto dei disturbi alimentari.

Costantino della Gherardesca e il rapporto col cibo, la verità

“Rubavo le merendine. Avevo questa fissa per il cibo come se fosse droga” ha ammesso in diretta su Canale 5 Costantino della Gherardesca parlando del suo stato di salute. Una problematica che però non si è attenuta ha spiegato. Ancora oggi, infatti, continua ad avere “un rapporto molto conflittuale con il cibo” anche se la cosa rispetto al passato si è decisamente attenuata.

Lui ha una vera passione per il cibo, non lo nasconde. In particolare per i krapfen che divorava. Barbara poi non trascura il rapporto dell’opinionista con il nipote, solo di qualche anno più giovane di lui.

Costantino scherza e dice che spera di poter diventare più giovane di lui grazie alla chirurgia estetica: “Non si può stare in tv senza fare chirurgia estetica”.

E su questo Barbarella ribatte. Lei non è mai ricorsa alla chirurgia eppure sta in tv da tantissimo tempo. E così lui sdrammatizza e la definisce una “bellissima Milf”.

