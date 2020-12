Addio contanti: al via cashback, il piano che incentiva i pagamenti elettronici

Rinunciare ai contanti per avere rimborsi sugli importi degli acquisti. In Italia al via l’iniziativa cashback.

Addio contanti. Parte il countdown al cashback in Italia. Un metodo ideato dal governo per abbattere l’evasione fiscale. Il piano incentiva i pagamenti elettronici in modo tale che si possano tracciare le transazioni. Dando l’addio ai contanti, in cambio si avranno rimborsi e premi previsti dalla lotteria degli scontri.

Da oggi parte la fase sperimentale dell’Extra Cashback di Natale che durerà fino al 31 dicembre. Per accedere all’iniziativa è necessario registrarsi alla app IO utilizzando la propria identità digitale. Realizzando almeno 10 acquisti con carte e app si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino al 31 dicembre. Importo massimo ottenibile 150 euro. Per ogni singola transazione il limite massimo di rimborso è pari a 15 euro.

Con il 2021 entra a regime il programma Cashback

ll piano non prevede una soglia minima di spesa. Conteggiati i pagamenti effettuati presso punti vendita fisici, artigiani e professionisti dotati di dispositivi elettronici di pagamento. Esclusi invece i pagamenti su siti di e-commerce online. I rimborsi verranno erogati direttamente con bonifico sull’IBAN indicato in fase di registrazione.

Dal primo di gennaio entrerà in vigore il programma Cashback. Per ottenere rimborsi in questo caso sarà necessario effettuare un minimo di 50 pagamenti. Inoltre dal piano è previsto un Super cashback ogni sei mesi da 1500 euro per i centomila cittadini che realizzeranno il maggior numero di pagamenti. Il parametro sarà numero complessivo dei pagamenti con la carta, non l’importo speso.

L’iniziativa prevede una lotteria degli scontrini per la quale a ogni euro spesa verrà assegnato un biglietto virtuale e le estrazioni a premi avverranno su base settimanale, mensile e annuale.

