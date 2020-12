Veronica Lario: un fascino a “lunga scadenza”, dagli anni d’oro ad oggi

Un excursus sulla bellezza dell’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario: dalla magia degli anni ’90 ad oggi.

La bellezza dell’attrice italiana Miriam Raffaella Bartolin, conosciuta per il matrimonio con Silvio Berlusconi e con lo psudonimo di Veronica Lario, sembra protrarsi nel tempo. L’attrice è nata sotto il segno del cancro, a Bologna il 19 luglio 1956. Nel corso degli anni ’90, la seconda moglie dell’imprenditore milanese, riusciva grazie al suo charme ad attirare con naturalezza tutta l’attenzione su di lei. Cos’è successo alla sua immagine a distanza di trent’anni?

Veronica Lario: l’excursus sul suo fascino e il volto dell’attualità

Sembrerebbe che la celebre bellezza a “lunga conservazione” dell’attrice bolognese, nonostante la pochezza dei tentativi per restare sulle soglie dell’incanto, è ben riuscita a sopravvivere ai segni del tempo. Veronica, ricordata per la chioma bionda, lo sguardo ipnotico e le labbra seduttive, pare che tranne il suo addio all’amaliante colore di capelli, non si sia mai tristemente concessa ad una repentina sfioritura.

Anche in seguito alle tre gravidanze, da cui sono nati Eleonora, Barbara e Luigi, frutti del matrimonio con l’ex Premier italiano, pare che nulla sia cambiato con evidente drammaticità.

Dunque, a trent’anni di distanza dagli scatti che la vedevano come assoluta protagonista lasciando Silvio assai sfocato e sullo sfondo, oltre a confermare la sua bellezza, Veronica, tiene a confermare la sua attitudine ad essere una donna incredibilmente riservata. Una donna che non lascia vincersi nemmeno dai pettegolezzi.