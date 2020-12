L’attrice di Un Posto Al Sole, Ilenia Lazzarin, mostra come tenersi in forma ed essere gentile idossando l’outfit dei suoi sogni.

L’attrice di origini lombarde, Ilenia Lazzarin, celebre per il ruolo di Viola nella fiction di RaiTre Un Posto Al Sole, ha pubblicato un nuovo post nella serata di ieri. Lo scatto che la ritrae sorridente ed in piena forma ha anche molto altro da raccontare. In particolare, guardando la fotografia si evince molto dei suoi tratti caratteriali. Attrice e moglie a tempo pieno, Ilenia è una giovane donna che si approccia alla vita portando con sé la giusta dose di ottimismo e saggezza. I dettagli del suo pensiero appaiono con fermezza nella didascalia della foto.

Ilenia Lazzarin: il motto della gentilezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilenia Lazzarin️️ 🤸🏻‍♀️ (@ilenialazzarin)

“Non c’è bisogno di vendicarsi, le persone cattive si autodistruggono”, ha esordito nella descrizione del post pubblicato su Instagram. I commenti dei fan hanno apprezzato molto lo spirito di rivalsa dell’attrice, inondandola di complimenti che stavolta non riguardano soltanto il suo aspetto fisico. Sebbene, l’outfit fantasioso e total pink che ha dediso di indossare per lo scatto sia di una bellezza disarmante.

Un hashtag come simbolo della sua bellezza interiore #siigentile sembra essere incredibilmente appropriato per la situazione, contornato con tanto di arcobaleni e stelline.

Per concludere, l’inverno è ormai giunto ed Ilenia, oltre che trovare rifugio indossando in maglioni “caldi e morbidi”, sembra adattarsi come non mai alla vita casalinga. Tra nuove ricette da sperimentare e qualche addobbo, la vita non potrebbe procedere in maniera migliore, soprattutto in attesa delle festività natalizie.