GF Vip, le parole di Pupo per Signorini: “Ha trasformato il racconto del reality”

La 24esima puntata del GF Vip è terminata, le parole in studio di Pupo per l’amico Alfonso Signorini hanno lasciato tutti stupiti

Anche la ventiquattresima puntata del GF Vip è giunta al termine tra colpi di scena e commenti infuocati in studio. Forse il momento clou è stata l’uscita dalla Casa di Elisabetta Gregoraci che già da qualche settimana gridava a gran voce la sua volontà di scappare dal bunker e tornare dal figlio. Criticata e spesso in pianto per le lunghe litigate con le altre donne presenti nel parterre della Casa, finalmente è potuta uscire.

In studio però non ha potuto fare a meno che scontrarsi con l’opinionista Antonella Elia che l’ha apostrofata come “gatta morta, che si strusciava sui corteggiatori” che secondo lei considerava suoi “animali domestici preferiti”.

Anche una frase che è stata detta da Pupo nei confronti dell’amico Alfonso Signorini ha lasciato lo studio ammutolito. Parole di amicizia e stima profonda tra i due che sono state colte e apprezzate dal pubblico a casa.

Le parole di Pupo a Signorini

Lunedì sera impegnativo quello che vede la diretta del Grande Fratello Vip sulle reti Mediaset. Padrone indiscusso della trasmissione il conduttore Alfonso Signorini aiutato nella sua impresa di direttore dagli opinionisti in studio con lui, tra cui l’amico Pupo che ha speso parole d’affetto nei suoi confronti.

Quest’ultimo, intervistato da La Nazione, ha voluto fare una dedica davvero molto importante per il suo compagno di avventura. Il cantante ha parlato di diversi argomenti, ma il principale è stato sicuramente la sua partecipazione al GF, e per lui il successo che sta ottenendo in questa edizione il reality è merito di Signorini. Ma che cosa ha detto?

“Non vi è alcun dubbio sul fatto che quest’edizione del Grande Fratello Vip passerà inevitabilmente e obiettivamente alla storia della televisione. Non mi riferisco solo alla durata, anche se va detto che alla fine saranno 42 puntate in prima serata“.

“Io penso però soprattutto alla trasformazione del racconto che Alfonso Signorini è riuscito a dare al format del reality. Penso che difficilmente vedremo un altro conduttore al posto suo per moltissimo tempo”.