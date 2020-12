La Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello per tornare da suo figlio, all’uscita fa una rivelazione su un suo flirt

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci torna alla realtà in un’attimo. A riportarla nella vita reale è stato Alfonso che le ha mostrato in studio alcune foto dei suoi ex fidanzati. Durante la sua permanenza nel programma, ad Elisabetta sono stati attributi diversi flirt al di fuori della casa del GF. Lei non ha mai confermato nulla, ma Signorini chiede comunque.

Elisabetta Gregoraci e i suoi flirt, da Nardi a Bertuzzi

Alfonso Signorini chiede alla Gregoraci se tra i flirt che le sono stati attribuiti, ce ne sia davvero uno vero, ma lei smentisce. Signorini a quel punto le chiede di Filippo Nardi con il quale pare aver avuto un flirt, ma lei dice di non volerne parlare. Signorini non demorde, ne vuole sapere di più, allora mostra alla Gregoraci la foto del suo ex Francesco Bertuzzi. Lei ne parla come di un grande amore dopo Flavio, dice di aver sofferto per questa storia perché era molto innamorata ma litigavano troppo. Alfonso passa a un’altra foto, si tratta di Stefano Coletti, altro flirt attribuito alla Gregoraci.

Lei spiega che è un’amico che ai tempi la aiutò a trovare casa a Monte Carlo, aggiunge che ogni tanto vanno a pranzo insieme ma non c’è niente di più. Ultima foto che Signorini ha mostrato, appartiene a Mino Magli, la Gregoraci racconta che è un amico di famiglia andava a pescare con suo padre ma quando sua madre stava male lui portava le pizze a casa e chiamava i fotografi.

A dire della Gregoraci “una cosa schifosa”, mentre la sua famiglia soffriva per il dolore della madre lui ne approfittava per guadagnare soldi con le foto della Gregoraci. Si chiude così il percorso di Elisabetta Gregoraci, che ha dimostrato la bella persona che è fino alla fine ed ha smentito tutti i flirt che le avevano attribuito.

Nella casa si è fatta amare e odiare, per invidia o per carattere non è chiaro. Ma ciò che appare limpido, è che una donna come lei suscita invidia perché è bella ed è amata e forse quello che da più fastidio alle persone è sapere che oltre ad essere bella e benestante è anche una persona con un cuore immenso e dalla bella anima.