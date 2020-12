Pandemia, un altro medico vittima del virus: le toccanti parole della figlia

Daniele Rizzi, medico di 64 anni, è morto all’Ospedale Sacco di Milano dopo esservi stato ricoverato per mesi a causa del Covid-19: il toccante messaggio della figlia.

La curva epidemiologica pare che sia in, seppur lenta, discesa. I picchi di contagi toccati le scorse settimane lasciano spazio ad un andamento più confortante, frutto dice il Governo delle misure sino al 3 dicembre in vigore. Un dato che, però, resta allarmante e drammatico è quello relativo ai decessi che sino a ieri manteneva una cifra altissima: 520 morti in 24 ore che hanno portato il bilancio totale dall’inizio dell’emergenza a 60.606. Tra questi c’era anche Daniele Rizzi, un medico di famiglia di 64 anni, spentosi all’Ospedale Sacco di Milano, dopo aver combattuto per mesi contro una gravissima forma di Covid.

La figlia, con un intenso messaggio su Facebook, ha voluto salutarlo ricordandolo come un grande padre, marito e medico.

Milano, morto il medico Daniele Rizzi per Covid-19: il messaggio della figlia

Era medico di base in un Comune dell’hinterland di Milano, Daniele Rizzi nonché un grande promotore delle iniziative sociali. Fondatore dell’associazione no profit “Golfini Rossi” si recava spesso in Africa, nello specifico in Tanzania dove da volontario prestava il proprio servizio. La notizia della sua scomparsa, comunicata dalla figlia tramite un post di Facebook, ha sconvolto l’intera comunità di Cornaredo che tanto lo amava e stimava.

La donna ha scritto: “Sono la figlia di Daniele, volevo comunicare alla sua rete di amici qui su Facebook che purtroppo mio papà ci ha lasciati questo pomeriggio, aveva contratto in forma molto grave il virus Covid-19“. Una perdita che nel suo cuore ed in quello della sua famiglia lascerà un vuoto incolmabile. La figlia di Daniele Rizzi ha voluto ringraziare tutti coloro i quali hanno manifestato il loro sostegno e supporto in un momento così drammatico e tragico. “La vita è imprevedibile e a volte ingiusta, la perdita di papà – ha proseguito- ci lascia un vuoto incolmabile, ma ci resterà per sempre il ricordo del grande papà, marito e uomo e medico che è stato”.

Il suo messaggio si chiude con delle amorevoli parole: la donna si dice certa che la bontà del padre lascerà per sempre un segno all’interno di ogni singola persona che ha incrociato il suo percorso.