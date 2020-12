Chiara Francini. Il suo ultimo lavoro: “Il cielo stellato fa le fusa” – FOTO

Chiara Francini. L’attrice toscana, ormai lanciatissima nella sua sfavillante carriera di scrittrice, presenta al pubblico il suo ultimo lavoro

Una donna dotata di talenti poliedrici. Chiara Francini si è distinta per la sua bravura, la bellezza particolare, la sua caratteristica parlata toscana che l’ha resa sempre simpatica e riconoscibile.

Nella sua carriera non si è fatta mai mancare nulla. Ha spaziato spesso con maestria tra cinema, teatro, fiction e programmi tv. La sua grinta ed energia sono state messe alla prova dalla pandemia in corso, tuttavia non ha bloccato lo spirito creativo e il suo lavoro.

La rivedremo presto in Altri padri, film di Mario Sesti, in cui veste i panni della protagonista insieme a Paolo Briguglia. Per Amazon Prime Video è pronta una commedia tutta al femminile: Addio al nubilato, regia dii Francesco Apolloni. Sue compagne d’avventura saranno Laura Chiatti, Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Tema principale dell’opera: l’amicizia.

Chiara Francini. La sua ultima fatica letteraria

Il lockdown ha dato ulteriore spinta creativa a Chiara Francini che, dal 1° Dicembre, è tornata in libreria con il suo ultimo lavoro letterario dal titolo Il cielo stellato fa le fusa. Un regalo di Natale anticipato per tutti i suoi fan. Il libro è una raccolta di novelle, edito da Rizzoli, che porta alla mente il Decamerone di Boccaccio.

I protagonisti sono quattro ragazzi, quattro ragazze, una governante ed il gatto Rollone il Vighingo. L’ambientazione è la provincia fiorentina di Fiesole. Il gruppo si ritrova per un fine settimana di riposo. Inaspettatamente devono prolungare il loro soggiorno, da qui la decisione di trascorrere il tempo a raccontare delle storie. I temi sono tra i più disparati: amore, cibo, cultura…

Non è la prima opera letteraria della Francini. E’ autrice anche dei seguenti testi: Non parlare con la bocca piena, Mia madre non lo deve sapere, Un anno felice.