GF Vip, Tommaso Zorzi sconvolto: arriva una persona a sorpresa. L’influencer, dopo l’incontro con Francesco Oppini, ha anche visto la sua mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Una serata ricca di colpi di scena per Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sono stati giorni difficili per l’influencer nella casa, in particolar modo dopo l’uscita di Francesco Oppini dalla casa. Con il suo abbandono ha scoperto di essersi innamorato di lui, e questa realizzazione in pubblico lo ha messo molto in imbarazzo ma soprattutto gli ha fatto temere una brusca reazione dall’altra parte. Francesco lo ha rassicurato e gli ha promesso di aspettarlo fuori dalla casa, proprio come si erano detti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dopo l’incontro con Francesco, ha avuto anche modo di incontrare anche la sua mamma, con grande stupore. Non se lo aspettava perché lei è sempre stata timida e riservata e non ha mai voluto essere sotto ai riflettori di suo figlio. Gli ha detto che per lei era come se fossero soltanto loro due in quel momento, si sono parlati a cuore aperto e lo ha ringraziato per i bellissimi messaggi che sta mandando a casa. Tommaso in lacrime l’ha ringraziata per tutto l’amore che gli ha dato e per averlo sopportato nei suoi momenti più difficili.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Armanda, così si chiama sua madre, gli ha rivelato che lei e Francesco si sono sentiti a telefono ma che non gli dirà cosa si sono detti perché sono cose che riguardano soltanto loro due.