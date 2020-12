Grande Fratello Vip riassunto 7 dicembre: sorprese e abbandoni. Francesco Oppini ha rincontrato Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa per sempre

Stasera una puntata del Grande Fratello Vip piena di emozioni. Alfonso Signorini ha fatto vedere gli ultimi momenti che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto insieme nella casa, ora che lei ha deciso di abbandonare. E poi sono passati al momento che tutti aspettavano: la dichiarazione di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini. Tommaso ha avuto modo di incontrarlo, Francesco gli ha promesso che non cambierà niente, che quello che c’è tra loro lo sanno soltanto loro due e che lo aspetta fuori.

Successivamente Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa, un momento molto commovente per i suoi compagni di viaggio. Abbiamo conosciuto la storia di Selvaggia Roma, che non ha un bel rapporto con suo padre e ha rivelato dei momenti molto dolorosi della sua vita. Altra sorpresa per Tommaso Zorzi, che ha avuto modo di incontrare sua madre con suo grande stupore, perché sua madre non si è mai sbilanciata più di tanto in questo suo “mondo”. Un momento molto emozionante che ha caricato tantissimo l’influencer.

