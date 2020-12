Rosalinda Celentano, la drastica decisione inaspettata: “Lo lascio” – foto

La figlia del noto cantante dà un addio che lascia tutti di stucco. Non se lo aspettavano dopo soli tre mesi che se ne sarebbe andata così…

Rosalinda è l’ultima figlia di Adriando Celentano e Claudia Mori, sorella di Rosita e Giacomo.

Ha iniziato con la carriera di cantante partecipando al Festival di Sanremo nella sezione Giovani proposte arrivando in finale, l’anno dopo ha vinto il Festivalbar con la canzone Quanti treni estratta dal suo unico album Rosalinda.

Successivamente abbandona la strada per il canto e si dedica completamente alla recitazione tanto che nel 2004 Mel Gibson le affida il ruolo di Satana nel film La passione di Cristo tanto da ottenere una una candidatura ai Nastri d’argento 2005 come miglior attrice non protagonista.

Ha dichiarato di essere omosessuale e ha avuto per quattro anni una relazione con l’attrice Simona Borioni.

Ha partecipato all’ulta edizione di Ballando con le stelle dove gareggiava in coppia con Tinna Hoffman, le due sono state eliminate dopo lo spareggio contro Vittoria Schisano e Samuel Peron.

Da sempre con un look unico e originale: capelli rasati senza tinte lasciando correre il tempo che passa.

“Ci ho provato ma non fa per me”