GF Vip, abbandono clamoroso in puntata: “Vi porto sempre con me”. Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia dopo la notizia del prolungamento

Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice avrebbe voluto arrivare fino alla fine del programma, ma quando ha saputo del prolungamento non si è data neanche l’occasione di pensarci. Non è mai stata lontana da suo figlio più di otto giorni e tre mesi sono stati già tantissimi, aveva davvero bisogno di tornare alla sua vita reale e di riabbracciare i suoi affetti, ma soprattutto il suo amato bambino.

Elisabetta Gregoraci abbandona la casa del GF Vip a causa del prolungamento

Con grande dolore questa sera ha salutato tutti, in particolar modo Pierpaolo Pretelli. In tanti speravano di vederli mettersi insieme ma tra di loro è nata soltanto una bellissima amicizia che si porteranno anche nella vita. Prima di uscire ha lasciato al ragazzo una loro foto, del loro primo ed unico bacio, che si sono scambiati per una prova ricompensa. Da lì è cominciato tutto: un’esperienza che, nel bene o nel male, hanno condiviso comunque insieme. Anche se tra di loro non è mai nato l’amore, o almeno non quello che tutti si aspettavano.

