Allerta alimentare. Ritirati diversi prodotti di noto marchio per contaminazione

Allerta alimentare. Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato di articoli di un noto marchio diffuso nei supermercati

Il Ministero della Salute ha intimato il ritiro dal commercio di quattro prodotti, tutti dello stesso marchio: ‘Pasticceria Biologica Manzi‘. Gli articoli interessati presenterebbero la medesima problematica.

I controlli effettuati su alcuni campioni hanno evidenziato la presenza di semi di sesamo contaminati da ossido di etilene. Questo agente chimico risulta essere tossico per inalazione. Un’esposizione prolungata, anche solo per alcuni minuti, può provocare mal di testa e confusione seguiti da convulsioni, fino a colpi apoplettici e coma (ma in caso di esposizione più prolungate nel tempo). È anche un irritante delle vie respiratorie.

Allerta alimentare: possibile ottenere un rimborso

I prodotti ritirati dal mercato della Pasticceria Biologica Manzi sono:

Fior di Saraceno Bio integrali con semi oleosi, lotto e data di scadenza o Tmc 30-03-2021 e 11-05-2021. Commercializzati in unità di vendita da 190 g.

Crackers Bio integrali con semi di sesamo, lotto e data di scadenza o Tmc 23-03-2021; 28-03-2021; 19-04-2021; 29-04-2021; 12-05-2021. Tutti commercializzati in unità di vendita da 150 g.

Crackers Bio semi oleosi e zenzero ai grani antichi, lotto e data di scadenza o Tmc: 21-03-2021; 28-03-2021; 10-04-2021; 22-04-2021; 30-04-2021; 12-05-2021, tutti commercializzati in unità di vendita da 150 g.

E crackers Bio semi oleosi e zenzero farina di farro, lotto e data di scadenza o Tmc: 26-04-2021. Commercializzati in unità di vendita da 150 g.

Coloro i quali abbiano acquistato tali articoli sono caldamente invitati a non consumarli. Possono restituire le confezioni presso il punto vendita in cui sono state comprate ed ottenere così un rimborso o la sostituzione con un prodotto di equivalente valore.