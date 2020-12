Elisa De Panicis, splendida mentre fa antigravity yoga. Tripudio per gli occhi – FOTO

La modella Elisa De Panicis ha condiviso diversi scatti in abito rosso per le feste natalizie, si rimette in forma anche con lo yoga aerea

La modella Elisa De Panicis è molto attiva su Instagram ed i suoi follower la seguono in giro per il mondo e nelle sue attività di shooting. Qualche giorno fa si è svolto in una location blindata a Milano, il suo 28esimo compleanno festeggiato con pochi intimi amici.

Ieri Elisa ci ha allietato con alcune stories che la vedono in body azzurro intenta a destreggiarsi con l’antigravity yoga, disciplina olistica praticata con l’ausilio di una speciale amaca appesa al soffitto che permette al corpo di eseguire i movimenti senza le costrizioni dovute alla forza di gravità.

La modella ci fa vedere come molte mosse sono prese in prestito dallo yoga, movimenti del metodo pilates, ed esercizi propri della ginnastica artistica, il tutto sempre con l’ausilio dell’amaca sospesa.

Elisa De Panicis, splendida in abito rosso per le feste

Un post condiviso da LUCIA PI (@luciapicouture)

“Chi non ha il natale nel suo cuore non lo troverà̀ mai sotto l’albero” così l’atelier Lucia Pi Couture anticipa due scatti che ritraggono Elisa in abito rosso ricamato con pizzi e perline. Uno splendore assoluto dove i capelli fluenti e voluminosi della ragazza sono in primissimo piano. Abito corto studiato alla perfezione e cuissard in tono per festeggiare queste feste natalizie atipiche ma pur sempre un motivo per restare gioiosi in questo momento così difficile.

Elisa è radiosa, trucco illuminante che mette in risalto bocca e occhi ma con colori non troppo carichi, nei de scatti mezzo busto solo femminilità e grande seduzione. Nulla di provocante, Elisa sembra il volto della felicità, lei che da pochi giorni ha festeggiato il compleanno con pochi intimi amici.

Un post condiviso da LUCIA PI (@luciapicouture)

Incarna perfettamente lo spirito del brand di alta moda, che non solo specializzato in abito da sposa, si dedica anche a rendere speciali le grandi occasioni. Mario Gramegna è l’artefice dei due scatti pubblicati sulla pagina dell’atelier che in pochissime ore hanno ottenuto molto apprezzamento da parte del pubblico e dei fan di Elisa.