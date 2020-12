Malika Ayane, uscito oggi il progetto solidale per i bambini negli ospedali

Malika Ayane ricorda il progetto solidale a cui ha dato il proprio contributo: 25 fiabe per aiutare i bambini ricoverati negli ospedali.

Si chiama 25 fiabe per Theodora, il progetto solidale a cui ha dato il proprio contributo Malika Ayane. La cantante, con la sua voce “speziata” ha narrato una storia per l’audiolibro che comprende per l’appunto 25 fiabe. Lo spiega meglio la diretta interessata con un post condiviso poche ore fa: 25 favole riscritte e donate dall’autrice Emanuela Bussolati per i 25 anni di fondazionetheodora. Un audio libro che esce oggi, 8 dicembre.

La cantante ha anche condiviso una foto che la immortala in sala registrazione. L’outfit scelto per l’occasione calza a pennello con il contesto: mise black and white composto da pantaloncini neri – con tanto di collant nero, ovviamente – camicia bianca e maglioncini basic nero dal quale escono i polsini ed il colletto della camicia per un effetto sportivo ma non troppo. Un naso rosso da clown – sebbene lo scatto sia in bianco e nero – rende scherzosa la foto ed il viso di Malika anche se la cantante non guarda verso l’obiettivo ma è concentrata col suo microfono davanti per registrare la fiaba. Mani nelle tasche e via, si parte con la registrazione.

Malika Ayane, la splendida reazione del web sul progetto solidale

Molto attenta e sensibile ai temi attuali della società, Malika Ayane si prodiga per iniziative solidali come quella anche in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, come la raccolta fondi “Regala un Sorriso per Vale”, per aiutare Valentina Pitzalis.

Il web rimane colpito dalle sue iniziative benefiche, infatti sono tantissimi i cuori per la cantante, apprezzata sia come professionista ma anche e soprattutto come donna.