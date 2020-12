Mamma arrestata per l’omicidio della figlia di 1 anno

Una mamma è stata giudicata colpevole per aver ucciso la figlia di 1 anno. La donna sarà condannata la settimana prossima.

Una mamma è stata accusata di aver ucciso sua figlia, di soli 19 mesi. Gracie è stata uccisa nell’abitazione familiare a Mansfield, nel Nottinghamshire. L’assassina, Katie Crowder, ha ucciso la piccola gettandole addosso dell’acqua bollente. Durante il processo, il terribile gesto è stato giudicato non un incidente, bensì scelta deliberata e intenzionale della madre di Gracie. Il killer ha trascorso l’ora successiva all’omicidio “facendo pulizie” all’interno dell’appartamento, prima di portare la figlia a casa dei suoi genitori, ubicata nella stessa via. Il 6 marzo, la vittima è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le sue ustioni erano troppo profonde e coprivano il 65% del suo corpo.

La figlia lasciata morire tra le grida di dolore

Durante il processo alla Nottingham Crown Court, durato circa tre settimane, una volta arrivata a casa di Paul e Karen Crowder, è emerso che l’accusata sembrava essere “in preda al panico” mentre era intenta a bussare insistentemente alla porta dei suoi genitori, gridando disperatamente “è morta, è morta”. Il verdetto è stato emesso questa mattina. Nonostante la donna di 26 anni avesse più volte negato l’omicidio, sostenendo che “non avrebbe mai fatto del male” a sua figlia, i giudici hanno respinto le sue dichiarazioni e l’hanno giudicata colpevole. La bambina è stata ritrovata distesa nel bagno. Il cadavere, in posizione prona, era accanto a un secchio dello straccio.

L’imputata è stata arrestata, ma il processo è ancora aperto. La condanna è stata rimandata a data da destinarsi.

Fonte Mirror, NottinghamshireLive