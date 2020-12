Nella casa del GF Vip le rivelazioni di Maria Teresa Ruta catturano l’attenzione. La concorrente ha raccontato di aver ricevuto proposte “indecenti” nel corso della sua vita.

Nella casa del Grande Fratello Vip a catturare l’attenzione questa volta sono alcune rivelazioni rilasciate da Maria Teresa Ruta.

Ieri durante la ventiquattresima puntata del reality show, Maria Teresa ha rilasciato una confessione che ha lasciato i concorrenti senza parole.

La showgirl ha raccontato di aver ricevuto tre proposte indecenti nel corso della vita. L’ultima all’età di 45 anni legata alla conduzione di una trasmissione televisiva. A lasciare tutti senza parole è l’aneddoto relativo alla reazione del marito, all’epoca Amedeo Goria.

“Ero stata appena eletta donna dell’anno, avevo vinto al Telegatto ed era un periodo bellissimo. Amedeo mi disse che per una volta lo avrebbe accettato, perché si trattava di un programma importante”, ha raccontato la showgirl.

Nel corso della settimana la Ruta si era già confidata con Giulia Salemi raccontandole gli episodi in cui ha ricevuto avances sul lavoro. La prima appena diciottenne, la seconda nel 1991 e la terza a 45 anni. La conduttrice ha raccontato di come per fortuna sia riuscita a uscirne evitando il peggio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Grande Fratello Vip, lutto in puntata: “Non vuole che se ne parli”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Maria Teresa Ruta: un messaggio per i giovani e coloro che inseguono i propri sogni

Maria Teresa Ruta è una nota conduttrice televisiva. La sua carriera è stata costellata di successi. Classe 1960, la showgirl è stata volto di noti programmi.

Dopo le rivelazioni legate alle molestie subite durante la sua lunga carriera, la conduttrice conclude con un messaggio. Un invito rivolto ai giovani e a tutti coloro che inseguono un sogno.

“Mio padre diceva che basta un attimo per diventare un eroe ma serve tutta una vita per potersi guardare allo specchio ed essere una persona onesta”, ha concluso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa