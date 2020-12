GF Vip: Elisabetta Gregoraci, lo scandalo del suo amore malato

L’addio al Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci solleva altre questioni: spicca in primis quella del malsano legame con il suo ex.

La soubrette di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, dice addio dopo tre mesi alla vita da coinquilina nella casa del Grande Fratello Vip. La notizia già preannunciata ad inizio puntata dal conduttore televisivo del reality Alfonso Signorini, non fa che aumentare il suo scalpore con un annuncio inaspettato. Dopo aver varcato la famosa Porta Rossa, la showgirl lascia trapelare una situazione del suo passato dai risvolti taglienti.

Elisabetta Gregoraci ed il duplice addio: i dettagli

La notizia dell’addio al reality non ha sorpreso abbastanza i telespettatori italiani, ma Elisabetta non poteva di certo fare a meno di rincarare la dose volgendo in tal modo tutta l’attenzione su di sè. Dopo essere giunta con grande sollievo nello studio Mediaset, ed ormai da ex concorrente, ha rivelato alcune questioni del suo passato.

Elisabetta, dopo aver chiarito la natura dei molteplici flirt con Pierpaolo Pretelli, si è voluta liberare di un peso che a quanto pare attanagliava la sua coscienza da tempo immemore. Decidendo di parlare ex novo del rapporto con il suo ex Francesco Bettuzzi. L’amore che la legava all’uomo era un amore malasano. Un rapporto fatto di litigi ed impossibile per far si che potesse durare.

Per concludere il racconto dell’infelice vicenda amorosa, Elisabetta, ha infine ammesso a malincuore la cruda verità sull’ex fidanzato. La storia tra i due sembra essersi conclusa nell’unico modo possibile. Infatti, in seguito ai dettagli sulle molteplici incomprensioni, ha infine ammesso: “L’ho lasciato io anche se lo amavo ancora”