Grande Fratello Vip, lutto in puntata: “Non vuole che se ne parli”. Francesco Oppini oggi ha parlato ad Alfonso Signorini della morte di Giuseppe Lanza di Scalea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Francesco Oppini ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip da tre giorni e il suo addio ha lasciato un vuoto incolmabile nella casa più spiata d’Italia, soprattutto nel cuore di Tommaso Zorzi che, con la sua lontananza, ha scoperto di provare un sentimento molto forte per lui. I due questa sera hanno avuto modo di confrontarsi dopo giorni di lontananza e hanno promesso che fuori dalla casa si ritroveranno e saranno più uniti di prima.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini parla del lutto: “Io lo sentivo tutti i giorni prima di entrare qua”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Appena tornato in studio, Alfonso gli ha dato il benvenuto tra gli ex concorrenti della casa e ha parlato un po’ con lui, in particolar modo di quello che è accaduto venerdì notte quando sua madre Alba ha cominciato a rispondere ai fans di Francesco in maniera molto dura, dicendo “finalmente è tornato a se stesso” e alludendo al fatto che Francesco, nella casa, non lo sia stato. A questo punto Francesco ha voluto spezzare una lancia in favore di sua madre dicendo ad Alfonso che sta vivendo un momento molto difficile.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)