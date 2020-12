Gf Vip, guerra aperta fra Stefania e Rosalinda: la lite in diretta

Al Gf Vip, la tensione fra i concorrenti è ormai alle stelle: Rosalinda e Stefania, reduci da una lite in settimana, si sono scontrate apertamente nel corso della diretta

Dopo oltre 80 giorni di reclusione all’interno della casa, la tensione fra i Vipponi è ormai alle stelle. In particolare, durante il weekend, l’astio fra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò ha dato origine ad una lite furibonda. Rosalinda, adirata con la Orlando, l’ha accusata di averla nominata senza motivo, utilizzando come pretesto la precedente diatriba fra la concorrente e Massimiliano Morra. Stefania, dal canto suo, ha ribadito di “non vederci chiaro” in questa storia.

Tra le due donne, nel corso della diretta, i toni si sono immediatamente alzati.

Gf Vip, la lite fra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò

Ad accendere la scintilla fra Rosalinda e Stefania è stata la nomination di quest’ultima nei confronti della prima, durante la puntata di venerdì. La Orlando, nel nominare la sua coinquilina, ha asserito di averla vista poco chiara rispetto alla vicenda che vedeva coinvolto anche Massimiliano Morra.

Rosalinda, tuttavia, si è infervorata al termine della diretta, accusando Stefania di aver tirato fuori una questione che era già chiusa da tempo. Secondo la giovane, quello della Orlando era semplicemente un pretesto per nominarla.

Le concorrenti, interrogate da Alfonso Signorini, hanno poi proseguito la discussione nel corso della diretta di questa sera.

“Ha poco tatto, in molte situazioni si è avvicinata solo per mettere il dito nella piaga”, afferma Rosalinda a proposito della rivale, non accettando il fatto che quest’ultima la veda come una persona ambigua. “Io sono sensibile ma anche forte, si può essere entrambe le cose. Tu hai giudicato il mio percorso qua dentro“, ha continuato la Cannavò.

Stefania, dal canto suo, si è difesa dagli attacchi di Rosalinda, facendole notare che lei ha solamente tirato in ballo un argomento di cui tutti hanno parlato. “Ne abbiamo discusso per tutte le puntate iniziali, permetti che io abbia dei dubbi“, si è giustificata la concorrente.

L’idea che Stefania si stia comportando da stratega è emersa anche nello studio del Grande Fratello. Patrizia De Blanck, interpellata dal conduttore, ha espresso la propria opinione senza mezzi termini. “E’ una grossa falsona“, ha detto a proposito della Orlando.