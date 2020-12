Panettone o Pandoro? Altroconsumo ci dice quali sono i migliori

Altroconsumo ha stilato la lista del migliore Panettone e Pandoro che possiamo trovare sul supermercato, vediamo insieme i parametri valutati

Panettone o Pandoro? La diatriba continua tutti gli anni durante le settimane a cavallo delle festività natalizie e gli italiani si dividono come per altre specialità tradizionali quali pasta corta o lunga, pizza napoletana o sottile, tiramisù con savoiardi o Pavesini. Ci ha pensato Altroconsumo a mettere a tacere tutti con la classifica dei prodotti migliori che possiamo trovare sul mercato e nei supermercati in questo momento.

Ma quali sono gli identikit da rispettare e che sono stati valutati? Il Panettone ideale deve avere la consueta forma a fungo, con la “cupola che deborda dall’involucro di carta, la crosta deve essere ben compatta e di colore uniforme e non bruciacchiato”. Va considerato anche il pirottino che riveste il prodotto che “dev’essere abbastanza rigido, in modo da sostenere meglio il panettone”.

“Al taglio il Panettone deve risultare soffice, senza difetti evidenti con gli alveoli grandi e soprattutto non omogenei”. Deve essere morbido e soffice, avere i canditi distribuiti su tutta la superficie e rispettare il 4% di tuorlo nell’impasto per avere il suo consueto colore ambrato e giallo, ottimo al gusto e alla vista.

Il Pandoro invece deve avere forma a stella ottagonale, “la superficie esterna del Pandoro deve essere priva di crosta, la colorazione della superficie esterna del pandoro deve essere uniforme, adeguatamente dorata”. La base del Pandoro corrisponde alla parte del dolce posta in alto durante la cottura e non deve risultare scuro o bruciata; al taglio il pandoro deve presentarsi soffice e asciutto. Il colore della pasta deve essere giallo uniforme e l’alveolatura piccola, il profumo gradevole senza retrogusto di coloranti.

La lista di Pandoro e Panettone stilata da Altroconsumo