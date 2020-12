Paolo Brosio, ecco il contenuto dell’audio shock per il giornalista finito in TV

Momenti duri per Paolo Brosio, ci sarebbe un audio che comprometterebbe la propria posizione. Il giornalista ne vieta la riproduzione e diffusione in TV.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO BROSIO (@paolobrosioreal)

Momento delicato per Paolo Brosio, il giornalista uscito dalla casa del GF Vip è sottoposto a continui attacchi. Il motivo? La sua giovane fidanzata, la modella Maria Laura De Vitis di 22 anni, avrebbe detto in un messaggio audio un qualcosa di compromettente nei confronti dello stesso Brosio, ovvero: «Sto con lui per arrivare al successo». Un messaggio che tuona prepotentemente considerando che Paolo da sempre ha difeso la propria relazione segnalandone la genuinità e non la finalità del successo, cosa invece ribadita dalla modella. Molti, nel salotto di Barbara D’Urso, hanno attaccato la coppia sostenendo che di sincero alla base non vi fosse nulla. Oltre l’audio, ci sarebbero anche delle foto che immortalano la 22enne insieme ad un altro per Milano. Due indizi insomma che potrebbero formare una prova.

Paolo Brosio, l’ammonimento a Barbara D’urso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO BROSIO (@paolobrosioreal)

Il salotto di Barbara D’Urso sino a domenica 6 dicembre non è stato molto gentile con la coppia Brosio-De Vitis; il giornalista si è anche lasciato andare a teneri baci con la modella per avvalorare la propria posizione. Ma gli attacchi sono tanti, tra questi anche di un imprenditore che avrebbe ammesso di aver avuto un flirt con la modella che da sempre, quando Brosio era nella casa del reality, si presentava come la fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO BROSIO (@paolobrosioreal)

E per quanto riguarda il messaggio audio, sia Barbara che gli ospiti in studio hanno ascoltato, la coppia è comunque categorica nel vietarne la diffusione. A tal proposito, Brosio avrebbe ammonito la D’Urso: «So tutto non voglio ascoltarlo, non mi interessa»