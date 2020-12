Anna Tatangelo la FOTO che incanta tutti: esplosione d’amore e sensualità

Anna Tatangelo sempre attivissima sui social network: la cantante incanta tutti con la sua bellezza e sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è sempre più spettacolare sui social network: la nativa di Sora è dotata di un fisico da cardiopalma e di una bellezza straordinaria. Quest’anno è stato molto movimentato per la 33enne: dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante ha deciso di fiondarsi in altri generi musicali e sta avendo un ottimo successo con la sua ‘Guapo’. La Tatangelo sta vivendo anche un ottimo periodo dal punto di vista professionale: Anna è una giurata del seguitissimo programma ‘All Together Now’.

L’artista continua ad incantare su Instagram: poco fa sul suo profilo è apparsa l’ennesima fotografia da capogiro. Ogni singolo contenuto pubblicato da lei sui social fa velocemente il giro del web. Se siete curiosi di vedere l’immagine, cliccate su successivo.

Anna Tatangelo, FOTO che incanta: esplosione di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna, nell’ultimo scatto condiviso in rete, sfodera tutto il suo fascino. Lo scatto di profilo è decisamente intrigante e abbagliante. Il suo viso è praticamente perfetto e le sue labbra carnose fanno impazzire i fan. La cantante ha ancora i capelli con una tinta verso il biondo: in estate decise di dare un taglio con il suo passato cambiato totalmente il suo look.

Il post ha già raccolto 10mila cuoricini in pochissimi minuti. Anna ha anche scritto una didascalia che contiene un messaggio alquanto profondo. “Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l’equilibrio per un attimo”. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti usando parole eloquenti e di apprezzamento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La Tatangelo, qualche giorno fa, deliziò la sua platea condividendo uno scatto in cui indossava una canottiera sexy e piccante. Il suo décolleté da brividi fu infatti piazzato in bella mostra.