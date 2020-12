Eliminare le occhiaie con dei rimedi semplici e veloci

Le occhiaie sono un fastidioso inestetismo che rovina lo sguardo. Molto spesso si ha difficoltà nel trattarle e nel vedere dei risultati. Oggi ti consiglieremo dei rimedi per eliminarle in modo facile e rapido.

Capita purtroppo spessissimo che, nel momento del risveglio, ci si accorga di avere delle fastidiose occhiaie sotto gli occhi.

Magari perché si è trascorsa una notte insonne o perché, ci si idrata poco e si ha un’ alimentazione poco equilibrata.

Magari si tratta di un giorno importante o semplicemente vuoi vedere sparire quel brutto effetto che rende il tuo sguardo stanco.

Oggi ti proponiamo 3 metodi veloci per poter eliminare le tue occhiaie e donare luminosità alla tua pelle!

Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stop alle occhiaie: i rimedi

Le occhiaie possono colpire il nostro viso ma non bisogna allarmarsi. E’ infatti possibile imparare ad utilizzare delle tecniche specifiche per eliminare questo inestetismo che rovina lo sguardo.

Il primo rimedio che ti consigliamo è quello del cucchiaino gelato. Si tratta di un metodo di estrema semplicità che può essere un buon alleato nei momenti di difficoltà. Ti basterà riporre un cucchiaino nel freezer ed attendere circa 5 minuti. Dopodiché, una volta estratto, tienilo premuto per qualche secondo sotto gli occhi. Non tenerlo per più di 30 secondi sull’occhio, poiché potrebbe causarti un freddo eccessivo. Piuttosto, intervalla l’azione aspettando qualche minuto.

Un altro rimedio molto efficace è quello di porre delle bustine di tè o infusi sui tuoi occhi. Si tratta di un metodo valido in cui le bustine di tè vanno applicate direttamente sulle occhiaie. La caffeina contenuta all’interno restringerà i vasi sanguigni ed andrà ad eliminare l’effetto scuro delle occhiaie.

Quindi, non gettare le bustine di tè che utilizzi per i tuoi infusi e procedi in questo modo: lascia raffreddare due bustine utilizzate nel frigorifero. Una volta fredde, sdraiati ed applicale sugli occhi lasciandole agire per almeno 15 minuti. Alla fine, risciacqua bene il viso con acqua fresca.

Infine, un metodo senz’altro valido e veloce è quello di camuffare le occhiaie con il make-up. Il correttore è sempre una garanzia. Per questo, se vuoi risolvere efficacemente il problema, applicalo sia prima che dopo il fondotinta. Per assicurarti che non si “scivoli” e tenda ad andare via, dopo aver applicato il fondotinta, stendi il correttore picchiettandolo unicamente con le dita. Tralascia l’utilizzo di spugnette e pennelli per questo passaggio.

Cause delle occhiaie e rimedi a lungo termine

Questi appena elencati, sono tutti metodi da applicare quando hai bisogno di una soluzione veloce e momentanea. Se vuoi invece aggirare il problema delle occhiaie in maniera più approfondita, devi ricercare le cause che scatenano il problema.

Solitamente sono gli aspetti della vita ad esserne la causa. Quindi lo stress, la mancanza di sonno, una cattiva idratazione ed un’alimentazione poco equilibrata sono i principali colpevoli.

Sicuramente in molti casi si tratta anche di una predisposizione genetica, in cui si può rimediare sicuramente meno, ma si può sempre e comunque migliorare.

Perciò non serve soltanto sapersi truccare ma è essenziale prendersi cura di se per poterle eliminare davvero una volta per tutte.

Innanzitutto cerca sempre di riposare almeno 7 ore a notte. Il sonno è la miglior cura contro la stanchezza mentale ma anche fisica. Il tuo corpo così come il tuo viso, risulterebbero altrimenti segnati dal poco riposo.

Utilizza una crema contorno occhi. Quando procedi alla tua beauty routine mattutina e serale, applica sempre una crema per il contorno occhi. Molto spesso si tende ad utilizzare solo quella per il viso, tralasciando invece un fattore fondamentale: una buona idratazione della pelle sotto l’occhio contribuisce nella diminuzione delle occhiaie.

Scontato, ma davvero essenziale, è poi idratarsi correttamente e seguire un’alimentazione varia ed equilibrata. La maggior parte dei problemi legati alla pelle sono legati all’alimentazione e all’idratazione quotidiana. Per questo, bevi almeno 1,5 litri di acqua al giorno e segui un’alimentazione ricca di ferro e povera di sale.

Utilizza uno dei metodi consigliati contro le occhiaie e potrai affrontare qualsiasi occasione! In più, prova a trattare in profondità gli inestesismi della tua pelle e vedrai dei notevoli miglioramenti.