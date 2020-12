Un ragazzo di 19 anni sta affrontando un processo in Inghilterra dopo la morte del padre, deceduto per un colpo subito dal figlio durante una gara di schiaffi.

Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato colpito dal figlio durante una gara di schiaffi, un gioco che i due avevano già fatto diverse volte. È accaduto a Reading nel Regno Unito ad aprile dello scorso anno. Il figlio della vittima, un ragazzo di 19 anni, è stato arrestato ed adesso sta affrontando un processo che si sta svolgendo in questi giorni durante il quale hanno testimoniato anche la madre del giovane ed un amico che era presente al momento della tragedia.

Inghilterra, ragazzo di 19 anni colpisce il padre durante una gara di schiaffi: muore uomo di 48 anni

È morto dopo aver ricevuto un colpo dal figlio, durante una gara di schiaffi che erano soliti fare. Questo il tragico destino di Malcolm Chandler, 48enne veterano dell’esercito deceduto la sera del 12 aprile dello scorso anno nel nightclub Matchbox a Reading, nel Regno Unito. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, anche grazie alle testimonianze dei presenti, come riporta la redazione di Metro.co.uk, Malcolm ed il figlio 19enne Ewan stavano facendo una gara di schiaffi. L’uomo avrebbe colpito il figlio invitando poi quest’ultimo a rispondere. Il giovane, inizialmente avrebbe voluto replicare con un abbraccio, ma poi, dopo le insistenze del padre, lo ha colpito facendolo cadere a terra. Mentre il 48enne giaceva a terra, il figlio avrebbe gridato: “Svegliati, papà, ti voglio bene“, ma l’uomo non si è più ripreso ed è morto per i gravi traumi riportati.

Il giovane è stato arrestato ed adesso sta affrontando un processo, durante il quale ha testimoniato anche la madre. Quest’ultima avrebbe difeso il figlio, come riporta Metro.co.uk, affermando che Ewan ed il padre erano soliti a fare questo tipo di gioco ed in alcuni occasioni avevano coinvolto anche lei. “Malcolm – prosegue la donna- era un uomo molto competitivo, quindi non avrebbe mai lasciato vincere il figlio, era quasi un pretesto per ricordargli che non era ancora abbastanza grande“.

Oltre alla madre del ragazzo, anche un amico di quest’ultimo, presente la sera della tragedia, avrebbe testimoniato affermando che i due avevano una relazione un po’ da esercito. Ewan, ha proseguito l’amico, ammirava molto il padre perché era una figura di spicco nell’esercito e voleva che il genitore fosse orgoglioso.

“Mi auguro – ha spiegato il ragazzo, come riporta Metro.co.uk– che questa inchiesta si chiuda, non riesco proprio ad immaginare il dolore che quanto accaduto ha provocato alla famiglia“.