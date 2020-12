In Russia, una giovane commessa è morta fulminata dopo che il suo smartphone è caduto nella vasca da bagno mentre era in carica.

Una ragazza è morta fulminata mentre stava facendo un bagno nella vasca della sua abitazione. A provocare il decesso della giovane sarebbe stato lo smartphone che, mentre era in carica, sarebbe caduto all’interno della vasca con la presa ancora collegata. A fare la tragica scoperta la coinquilina della vittima che ha allertato i soccorsi, i quali, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla se non costatarne il decesso.

Leggi anche —> Revenge Porn, poliziotta compie estremo gesto: lascia due bambini piccoli

Russia, lo smartphone in carica cade nella vasca: giovane commessa muore fulminata mentre fa il bagno

Leggi anche –> Russia, uccide il marito a coltellate: arrestata giovane modella, rischia 15 anni di carcere

Aveva messo il suo iPhone in carica mentre faceva il bagno nella vasca, ma il dispositivo è caduto in acqua con la presa ancora collegata. Così è morta fulminata nella sua casa di Arkhangelsk, in Russia, Olesya Semenova, una commessa di un negozio di abbigliamento di soli 24 anni. A lanciare l’allarme è stata la coinquilina della vittima che ha chiamato i soccorsi. Presso l’abitazione sono arrivati i medici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle 24enne ritrovando lo smartphone in acqua ancora in carica.

La coinquilina ha raccontato quei terribili momenti spiegando: “Ho urlato – riporta il The Sun– l’ho scossa, ma era pallida, non respirava e non dava segni di vita. Ero molto spaventata. Quando l’ho toccata, ho avuto una scossa elettrica: c’era uno smartphone in acqua, si stava caricando“.

Purtroppo, quanto accaduto alla giovane commessa, non è un caso isolato. Lo stesso tragico destino era toccato ad una studentessa di 15 anni che, lo scorso agosto a Mosca, era morta fulminata mentre stava facendo il bagno dopo che il suo cellulare era caduto nella vasca mentre era in carica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per questa ragione, il ministero russo per le emergenze ha emesso un comunicato: “Questa tragedia ci ricorda ancora una volta che l’acqua ed un elettrodomestico collegato alla rete elettrica sono incompatibili. Lo stesso vale per qualsiasi dispositivo mobile“.