Julia Procopio, seno indescrivibile, per l’influencer applausi e tutti in piedi – FOTO

Julia Procopio, l’influencer accovacciata confessa di non sapersi sedere ancora composta e fa una domanda particolare: quanti anni ha? Boom di risposte.

Julia Procopio condivide uno scatto birichino sui social, molto gradito dai follower: accovacciata sulla sedia di casa, fa un selfie che mette in risalto il suo abbondante lato A. Pantalone nero che si intravede – sembra un leggings – e top crop sulle tonalità salmone con una generosa scollatura. Il seno emerge, difficile trattenerlo in quel top molto stretto per le forme di Julia. Sguardo seducente, la Procopio si rivolge direttamente ai suoi follower chiedendo: sapete quanti anni ho?.

Julia Procopio, i consigli per una donna TOP

Le risposte non tardano ad arrivare anche se forse non sono molto attenti, chi scrive 32, chi 24 e via dicendo. In realtà l’età di Julia è 28, è la stessa a scriverlo sul proprio profilo Instagram ufficiale. Qualcuno invece la butta sul filosofico: Non conta l’età anagrafica conta l’età mentale ed io ho la sindrome di Peter Pan.

Ragazzi trovatevi una donna che sappia cucinare, la bellezza passa.. la fame resta messaggio ironico – seppur datato – che Julia manda ai suoi follower, invitandoli ad un suo ipotetico ristorante. Julia appare versione casalinga e piace tanto: di spalle, il lato B è in primo piano. Grembiulino giallo pronta per preparare la cena. Al via i commenti, chi una carbonara e chi una cacio e pepe, tutti hanno accolto la domanda della 28enne.

Qualcuno va oltre, puntando sulla schiettezza: Julia già sei gnocca di brutto poi se fai anche qualche piatto calabrese diventi mitica.