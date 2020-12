Ambra Lombardo da’ le spalle, la schiena nuda accende la fantasia – FOTO

Ambra Lombardo, la splendida modella siciliana colpisce ancora: lo scatto su Instagram sprizza sensualità da tutti i pori

Famosa in tv per le sue apparizioni a Miss Italia nel 2004 (seconda dietro Cristina Chiabotto) e al Grande Fratello 16, e sul web per un profilo Instagram curatissimo ed accattivante, nella vita è una influencer e una modella. Ma in maniera decisamente peculiare. Ambra Lombardo è infatti anche un insegnante in un liceo di Milano. La quasi 35enne siciliana cura molto la sua bellezza, ma non dimentica l’importanza della cultura. Ad ogni modo, è davvero impossibile rimanere indifferenti di fronte al suo fascino. E gli scatti che regala su Instagram ai suoi fan sono davvero una bellezza per gli occhi e per il cuore.

Ambra Lombardo, trasparenze sulla schiena che incantano: l’insegnante più calda del web fa innamorare

Rara eleganza e sensualità la caratterizzano e anche in una foto dove non espone particolarmente le sue forme armoniose, riesce comunque a farci sognare. Il vestito nero elegantissimo dello scatto odierno ha una particolarità: un’apertura in trasparenza ad altezza della schiena. Ambra non guarda verso l’obiettivo, lascia che siano le immagini a parlare. E il risultato è straordinario.

Fan in delirio come sempre per lei, che nelle ultime settimane ha dato più volte prova di una bellezza davvero fuori dal comune. E siamo sicuri che anche nel periodo natalizio ci delizierà con altri scatti super.