Iva Zanicchi disperata: ”Io sto morendo, lui parla così“

Iva Zanicchi, ospite di Fuori dal Coro, si è lasciata andare ad un pesante sfogo contro il premier Giuseppe Conte: le parole a lui indirizzate

“Io sto morendo e lui fa la conferenza stampa con tutti i giornalisti per parlare della fidanzata?“: così ha esordito Iva Zanicchi a Fuori dal Coro. La cantante, ospite nel programma di Rete 4, si è scagliata duramente contro il premier Giuseppe Conte, ed ha criticato la conferenza stampa tenuta da quest’ultimo in occasione del nuovo Dpcm.

La Zanicchi, che si trovava in ospedale per via del Covid, non ha gradito che il Presidente del Consiglio abbia dedicato del tempo alla propria compagna, Olivia Paladino, anziché trattare questioni più urgenti.

Iva Zanicchi vs Conte: “Si faccia un esame di coscienza”

Per Iva Zanicchi, la seconda ondata ha rappresentato e rappresenta tuttora un periodo da dimenticare. La cantante ha infatti trascorso svariate settimane in ospedale, ricoverata per via del Covid. Inoltre, come se non bastasse, Iva ha dovuto subire anche la perdita del fratello, ucciso dal virus.

Ospite di Fuori dal Coro, programma in onda su Rete 4, la Zanicchi ha espresso senza mezzi termini il proprio disappunto nei confronti di Giuseppe Conte. La cantante, commentando la conferenza stampa dello scorso venerdì, ha criticato il fatto che il premier abbia perso del tempo per difendere la propria fidanzata dalle accuse a lei rivolte, non trattando invece tematiche ben più importanti.

“Io stavo in ospedale e l’ho sentito. Ma si faccia un esame di coscienza, ma davvero, certe cretinate!“: queste le parole pronunciate da Iva a Mario Giordano. La cantante, furiosa con il premier, ha voluto ribadire la difficoltà della situazione da lei attraversata. Situazione che, stando a ciò a cui ha assistito nel corso della conferenza stampa, sarebbe stata a suo parere banalizzata.

“C’è un comune in Emilia in cui da una riva all’altra non si possono vedere, perché cambia comune, dai suvvia…“, ha ribadito la Zanicchi, sminuendo ancora una volta le parole del premier. Per la cantante, le questioni davvero importanti erano altre. Ma Conte, a detta sua, le avrebbe messe da parte per parlare della sua compagna.