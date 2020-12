Terza ondata Covid: le previsioni degli epidemiologi

La minaccia di una terza ondata della pandemia è al centro dell’attenzione in questi giorni. Gli epidemiologi esprimono le loro previsioni. Tutto dipenderà da noi.

Ci sarà una terza ondata Covid? A domandarselo sono in molti. In questi giorni diversi epidemiologi hanno espresso la loro visione. Le posizioni sono nette. Tutto dipenderà da noi.

Malgrado i casi giornalieri stiano diminuendo, il calo è ancora lento. Gli ospedali sono pieni e il virus in circolazione è troppo. Il numero dei decessi è ancora molto alto. Pertanto è necessario non abbassare la guardia. Soprattutto in questo periodo di feste, in particolare nei giorni di Natale con i pranzi in famiglia.

Il rischio è che la terza ondata, prevista con la riapertura delle scuole, cominci quando ancora la seconda non sia finita.

Il punto di vista degli epidemiologi

“Credo che la terza ondata sarà inevitabile. Si incroceranno due fattori: il fisiologico incremento dei casi influenzali che avvengono normalmente tra gennaio e febbraio che si intersecheranno con una ripresa dei contagi.”, ha commentato in esclusiva a Ilgiornale.it Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

“Tutto dipende da come andranno le feste di Natale. Queste restrizioni servono proprio a fare in modo che durante le feste di Natale ci siano meno contagi, c’è il limite di incontrarsi per evitare il movimento del virus. Sta sempre a noi, come è stato dall’inizio, siamo noi gli attori principali dell’aumento o meno del numero dei casi”, ha commentato sempre in esclusiva Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia del Campus Bio-medico di Roma.

Preoccupazione generale è legata al mix influenza covid. Per quanto riguarda il vaccino, l’argomento è molto delicato. In Italia si è poco abituati a quello influenzale e circola un generale scetticismo riguarda al nuovo vaccino.

