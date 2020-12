Shaila Gatta, la velina in un VIDEO manda in estasi i followers, che fisico FOTO

Shaila Gatta, la velina in un VIDEO manda in estasi i followers, che fisico. L’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto davvero impazzire tutti

Shaila Gatta è una delle veline più amate del mondo di Instagram. Nata ad agosto il 6 agosto del 1996 ad Aversa, e fin da piccola ha cominciato a nutrire una passione grande per la danza e ha cominciato a studiarla davvero molto presto. A soli sedici anni ha lasciato Napoli e i suoi affetti per trasferirsi a Roma e inseguire il sogno di diventare una ballerina. Ha lavorato per potersi mantenere e intanto ballava in una scuola di danza moderna.

La svolta è arrivata quando nel 2015 è entrata nella scuola di Amici: da qui ha spiccato il volo, partecipando come ballerina a diverse trasmissioni. Nel 2017 si trasferisce a Los Angeles per studiare e perfezionare la lingua, successivamente entra nel programma Striscia la Notizia come velina mora, raggiungendo la notorietà al grandissimo pubblico. Da qui la sua vita è totalmente cambiata, sui social è diventata famosissima e ogni giorno ha sempre più followers che la seguono.

Sotto le sue foto tantissimi likes e apprezzamenti da parte dei suoi followers. “Ti seguo da quando ti ho vista ad Amici e mi sono innamorata del tuo talento, quanto vorrei essere come te!“.