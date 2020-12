Martina Stella sdraiata sul divano con un corpetto da infarto-FOTO

L’attrice Martina Stella bellissima sdraiata sul divano con un corpetto nero che mette in rilievo il seno, è super sexy

Martina Stella è bellissima sdraiata sul divano con un corpetto super sexy nero, nella didascalia scrive:”Sin da piccola mi rimase impressa questa frase: Riflettere è considerevolmente laborioso; ecco perché molta gente preferisce giudicare”. Oltre ad essere riflessiva la Stella appare in grandissima forma, come sempre del resto.

Balletto sexy per Martina Stella nelle stories Instagram

La Stella ha condiviso sulle stories Instagram un suo balletto sexy di prima mattina sui toni della canzone natalizia, All i want for christmas is you. Annuncia poi che sta per uscire un suo nuovo shooting fotografico, in molti aspetteranno con ansia le nuove foto dell’attrice. Nei commenti sotto alle sue foto, i fan si fanno sentire e la riempiono di complimenti e ammirazione:” Non ci sono parole per descrivere la bellezza della donna, l’eleganza e la bellezza di un fiore che illumina la tua bellezza naturale e qui bellissimi occhi che la bella donna ipnotizza al tramonto.

Perché sei così!…sai che sei brava e lo fai notare…rendi la tua bellezza immortale grata di dire che sei bella, bella, bella è come scrivere una parola molte volte. Vorrei ottenere una nuova parola che copra tutte le precedenti”. Riceve dediche bellissime la Stella, d’altronde è una donna meravigliosa. Nelle foto con lei appare spesso anche sua figlia Ginevra, le due sono molto legate e la Stella appare una mamma presente e attenta per la sua piccola.

La bimba avuta dall’ex compagno Gabriele Gregorini ha 8 anni e ha i capelli rossissimi presi dal papà. I genitori della piccola non stanno più insieme, si sono lasciati di comune accordo dopo tanti anni. La Stella oggi è sposata con Andrea Manfredonia, il procuratore calcistico, insieme sono molto felici.