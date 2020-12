WhatsApp, come fare shopping in chat con la funzione Carrello

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione, chiamata Carrello, che permette di fare shopping, effettuare acquisti direttamente in chat

Tutti noi conosciamo siti online in cui fare acquisti e ricevere i prodotti comprati comodamente a casa. Infatti se pensiamo a portali che ci permettano di fare shopping, ce ne possono venire in mente diversi ma non WhatsApp. Infatti questa piattaforma è stata inizialmente pensata per messaggiare o comunque effettuare conversazioni tra persone, siano essere tramite messaggi o videochiamata.

Tuttavia, questa app di messaggistica istantanea si è via via, con il passare del tempo, evoluta e ora può somigliare sempre di più anche a un sito di ecommerce. Ricordiamo infatti che all’inizio dello scorso mese, su di essa è stato introdotto un nuovo pulsante.

WhatsApp, come fare acquisti in chat con un messaggio tramite la funzione Carrello