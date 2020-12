Alimenti detox: 8 cibi per aiutare il tuo corpo a superare le feste natalizie

Gli alimenti detox aiutano l’organismo a smaltire tutto quello che accumuliamo quando seguiamo un’alimentazione sregolata e poco equilibrata come nelle festività natalizie. Per questo, ecco 8 cibi che ti disintossicheranno e ti rimetteranno in forma in modo naturale.

Molto spesso quando si parla di cibi detox, si fatica ad immaginarli come alimenti gustosi. Si tende infatti a ritenerli solo ed esclusivamente cibi poveri di calorie e poco appetibili.

In realtà, quando si fa riferimento agli alimenti detox, si intendono tutti quei cibi (anche molto buoni) che aiutano ad espellere le sostanze nocive ed intossicanti che hanno colpito il nostro organismo.

Le tossine derivano principalmente da un consumo eccessivo di carboidrati raffinati. E quale miglior occasione se non quella delle festività natalizie?

L’importante sarà smaltirli grazie ad una serie di alimenti che aiutino la diuresi ed intervengano in casi di gonfiore. Si tratta di cibi che se abbinati nel modo giusto, possono risultare più che invoglianti.

Poi siamo sinceri, chi è che dopo le esagerazioni delle feste natalizie non ha bisogno di una bella insalata fresca o di una centrifuga per rimettere in ordine l’organismo?

Ecco quindi 8 cibi detox che ti aiuteranno in pochi giorni e senza troppi sacrifici a tornare in forma.

SOS festività: 8 alimenti detox

Per combattere lo stress alimentare e la spossatezza dovuti alle festività natalizie, puoi agire e senza uno sforzo eccessivo. Ti basterà dare il via libera ad ortaggi, frutta di stagione, estratti e tisane. Scopriamoli nel dettaglio.

Finocchi. Il finoccho tende ad essere il cibo depurativo per eccellenza. Questo perché, essendo ricco di acqua e povero di calorie, può essere un vero toccasana nei momenti di disintossicazione. Le sue proprietà depurative e diuretiche, stimolano la digestione e l’eliminazione delle tossine. Sono ottimi in qualsiasi momento della giornata. Puoi utilizzarli come verdura di contorno nei tuoi pasti principali o, sgranocchiarli come spuntino o come alimento “spezza fame”.

Carciofi. Altro cibo antiossidanti per eccellenza è il carciofo. Grazie alla sua ricchezza di acqua e di antiossidanti, depurerà il fegato sostenendo la funzionalità epatica. I carciofi aiutano la normale funzione diuretica e per questo sono perfetti nelle diete disintossicanti. Si tratta anche di un ortaggio di stagione quindi, approfittane! Puoi semplicemente bollirlo e condirlo con dell’olio e del limone a crudo. Puoi cucinarli al forno oppure in padella con dell’olio extravergine di oliva e qualche spezia.

Broccoli. I broccoli sono degli alimenti di cui fare scorta in questi casi, risulta quasi uno step obbligato. Ti aiuteranno notevolmente a sgonfiarti e a dimagrire in modo naturale. Sono ricchissimi di ferro, calcio e sali minerali e poveri di calorie. Per questo sono dei preziosi alleati della pancia piatta. Inoltre, come se non fosse già abbastanza, sono molto versatili in cucina. Puoi utilizzarli come un goloso contorno al forno o bollito oppure usarli come condimento per una pasta gustosa e saporita. Se ami il piccante, aggiungi del peperoncino durante la preparazione, saranno ottimi!

Mele. La mela è un frutto che non dovrebbe mai mancare nell’ alimentazione quotidiana. Sono anch’esse povere di calorie e ricche di acqua e questo le rende alimenti disintossicanti. In più, favorendo il controllo del colesterolo, aiutano la regolarità dell’intestino. Alleata della nostra salute e della nostra fame, la mela va bene per qualsiasi occasione. Mangiata come spuntino o dopo i pasti, al naturale o cotta, sarà sempre benefica!

Limone. Ormai è risaputo, come sia estremamente benefico per depurare il nostro organismo, bere un bicchiere di acqua e limone la mattina appena alzati. Il limone è un antibatterico naturale da tenere sempre a portata di mano. Soprattutto perché trova una combinazione gustosa nella preparazione di molti alimenti.

Carote. Proprio come nel caso dei carciofi, aiutano a migliorare la funzione epatica. In questo modo permettono al nostro corpo di eliminare le tossine in modo più efficace. Possono essere dei veri e propri toccasana nei momenti di gonfiore o quando semplicemente si vuol perdere qualche chilo in più. Utilizzale cotte o crude, da sole o con altre verdure oppure per preparare delle gustose centrifughe. Sono utilissime, come i finocchi, come snack tra un pasto e un altro per il soddisfacente senso di sazietà che comportano.

Aglio. Strano ma vero, l’aglio ha delle proprietà disintossicanti molto più che notevoli. E’ un ottimo alleato del sistema digerente e non dovrà mai mancare uno spicchio d’aglio nella tua alimentazione detox. Utilizzalo nella cottura delle verdure, delle patate o anche nella pasta e nel pesce.

Acqua. Ovviamente, l’acqua è l’alimento diuretico per eccellenza e spesso, presi dall’angoscia di dover depurarsi, ci si dimentica di idratarsi correttamente. Bevi almeno 2 litri di acqua al giorno ed aiutati che con delle acque depurative. Ti basterà aggiungere frutta, verdura o spezie alla quantità di acqua che preferisci. In questo modo risveglierai il metabolismo e, cambiando sapori ed odori, avrai maggior soddisfazione. Ti basterà anche solo lasciare dei limoni tagliati o delle arance in infusione per qualche ora con dell’acqua e poi filtrarla. Nulla di complesso!

Mela, carota, limone e zenzero: un esempio di centrifuga detox

Per seguire al meglio la tua alimentazione detox post-natalizia, combina gli alimenti sopra citati seguendo i tuoi gusti e varia di giorno in giorno i cibi, così da non stancarti degli stessi sapori. Ad esempio, ti proponiamo una centrifuga super gustosa e disintossicante che puoi bere nel momento della giornata che più preferisci. Per avere maggiore energia, il consiglio è quello di berla al mattino.

Il centrifugato di mela, carota, limone e zenzero è infatti un vero e proprio concentrato di vitamina A di cui la carota è ricchissima e di vitamina C, contenuta nel limone.

Si tratta di una preparazione veloce che ti donerà una bevanda buona e sana. Vediamo in che modo.

Allora, innanzitutto lava sia la carota che la mela. Sbuccia poi il limone togliendo anche la patina bianca. Elimina la pelle dello zenzero, calcolando circa 1 centimetro e mezzo di prodotto.

Successivamente inserisci tutto nella centrifuga o estrattore in quest’ordine: carota, limone, mela e zenzero. Se utilizzi la centrifuga, spegnila solo nel momento in cui hai ottenuto un composto omogeneo.

Bene, la tua centrifuga detox è pronta per essere gustata!

Le festività natalizie mettono sempre a dura prova il nostro corpo. Questo però non deve essere motivo di restrizioni. Le feste vanno godute fino in fondo. Quindi non preoccuparti perché sei sempre in tempo per rimediare e questi alimenti detox, saranno un vero e proprio toccasana!