7 abitudini mattutine per restare in salute ed essere più felici

Cosa fare per iniziare la giornata con il piede giusto? Prova a stabilire una serie di buone abitudini da rispettare. Oggi ti suggeriamo 7 metodi per far partire alla grande la tua giornata, ottenendo felicità e salute.

La routine mattutina è molto spesso sottovalutata e, per mancanza di tempo, trascurata. Provare a ritagliarsi dei momenti in più la mattina appena svegli, può però essere un ottima soluzione per garantirsi una buona salute fisica ed emotiva.

Questo perché tutto quello che facciamo la mattina influenza il resto della nostra giornata, anche se non ce ne rendiamo conto.

Oggi ti suggeriamo delle buone abitudini da prendere tutte le mattine. Sceglile in base alle tue preferenze ed in base al tempo che hai a disposizione.

Se hai poco tempo, inizia prendendone soltanto due o tre. Vedrai da subito una notevole differenza, in particolare modo sul tuo umore. Affrontare la giornata non sarà mai stato così bello e semplice!

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Abitudini mattutine per essere più sereni ed energici

Appena ti svegli, inizia la tua giornata con un bicchiere di acqua e limone. In questo modo aiuterai il tuo corpo a depurarsi e caricarsi di energia. Un bicchiere di acqua e limone la mattina a stomaco vuoto ha infatti notevoli benefici per la salute. Migliorerà il funzionamento del sistema immunitario, la digestione e la regolarità intestinale. Inoltre, è un grande alleato per la purificazione ed idratazione della pelle. Tutti i sintomi dello stress e della stanchezza scompariranno! Il consiglio è quello di berlo almeno mezz’ora prima di fare colazione.

Procedi poi con una colazione sana e con calma. Ormai è noto come la colazione sia il pasto più importante della giornata da cui dipende l’accumulo di energia giornaliera. Quindi, se non hai l’abitudine di fare colazione, o hai poco tempo, inizia preparandoti le cose la sera prima. Apparecchia la tavola, prepara la macchinetta del caffè e pensa a cosa mangiare. In questo modo partirai avvantaggiato. La cosa importante è poi quella di procedere con un pasto equilibrato e sano, in grado di donarti tutto il necessario per affrontare al meglio la giornata. Prenditi almeno 10 minuti per consumare la tua colazione, leggendo magari una rivista o semplicemente gustando il tuo pasto.

Non usare il telefono per almeno 30 minuti dal tuo risveglio. Tutti appena svegli ci fondiamo sul telefono per controllare mail, messaggi e leggere le ultime notizie. Spesso si ricorre al telefono ancor prima di alzarsi dal letto e di prendere il caffè. Beh non c’è nulla di più sbagliato. In questo modo non si da il giusto tempo al cervello di svegliarsi. Quindi, evita di usare il telefono almeno per 30 minuti appena ti svegli. In questo modo ti risulterà più facile concentrarti durante il giorno.

Prenditi 5 minuti per fare un pò di stretching o yoga. L’esercizio fisico, se svolto al mattino, comporta una maggior energia e una migliore qualità della salute a lungo termine. Per questo, ti basterà ritagliarti anche solo 5 minuti per qualche esercizio di stretching o qualche posizione di yoga. Calmare la mente ed ascoltare il proprio corpo appena svegli è un metodo eccezionale per rimanere attivi e concentrati durante la giornata.

Se potete, praticate una seduta di attività fisica. Allenarsi di mattina aiuta a migliorare il corso della giornata ma soprattutto, si hanno più energie. Il tuo allenamento sarà molto più produttivo. Che si tratti di esercizio fisico casalingo o di una bella camminata di mezz’ ora, va comunque bene, l’ importante è praticarla.

Esponiti al sole. Esporsi al sole per almeno 10 o 15 minuti tutti i giorni, è essenziale per fare il carico di vitamina D. L’ideale sarebbe quello di passare del tempo all’aria aperta rimanendo esposti, se possibile, alla luce del sole. Mi raccomando però, non dimenticare mai di utilizzare una crema protettiva! Anche se ti esponi ai primi raggi del mattino, è importante proteggere la pelle.

Concediti una coccola. Infine, è di estrema importanza, concedersi una coccola in più. Quale miglior momento della mattina appena alzati? Il tuo umore in questo modo si caricherà positività, rendendoti sereno per tutto il giorno. Ovviamente si tratta di un aspetto soggettivo, quindi concediti ciò che più ti piace. Cimentati ad esempio, in una beauty routine approfondita applicando una maschera, concediti una doccia calda rilassante o mangia un bel dolce a colazione. Ogni tanto è giusto (e doveroso) viziarsi per bene!

Non è semplice cambiare la propria routine mattutina, ma si tratta di abitudini che miglioreranno notevolmente le tue giornate. Sarai più energico, più felice e garantirai la tua salute a lungo termine. Prova per credere!

