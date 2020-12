Barbara D’Urso ricorda Paolo Rossi: “Grazie per tutte le emozioni” – FOTO

Barbara D’Urso ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram, in cui ricorda Paolo Rossi, ex campione del mondo, morto a 64 anni

Tutto il mondo del calcio e non solo è in lutto per la scomparsa di Paolo Rossi. L’Italia intera rende omaggio all’ex attaccante che fece sognare il Paese intero, portando in patria il Mondiale 1982. In particolare, in quel campionato del mondo indimenticabile di lui si ricordano alcuni gol decisamente importanti per il successo finale.

Si tratta della tripletta nella partita contro il Brasile, vinta per 3-2, decisiva per il passaggio in semifinale, in cui segnò le due reti che stesero la Polonia, e del primo gol in finale contro la Germania Ovest, sfida vinta per 3-1. Furono Mondiali magici grazie alle sue prodezze, che gli valsero anche il Pallone d’Oro.

Barbara D’Urso dedica questo post all’indimenticabile Paolo Rossi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Sono tantissime le persone che ricordano con grande commozione l’ex campione del mondo. Tra questi, troviamo anche noti personaggi come Barbara D’Urso. La famosa conduttrice di Canale 5 gli ha dedicato un post. Nel contenuto in questione, presente sul proprio profilo Instagram, è presente una foto che ritrae la presentatrice vicina a Paolo.

Un’immagine in cui si vede l’ex calciatore sorridente accanto a Barbara che indirizza un bacio verso l’obiettivo della fotocamera. La donna ricorda l’ex giocatore con queste parole, contenute nella didascalia del post, in cui si legge. “Ciao Paolo.. e grazie per tutte le emozioni che, con dolcezza, tu…Federica e le bimbe mi avete regalato ogni volta che siete stati in diretta da me. ❤️ #paolorossi #indimenticabile“. Come lei sono molti i suoi follower a lasciare un messaggio di affetto colmi di affetto e dispiacere per l’eroe di Spagna ’82.