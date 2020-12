Floriana Messina sul letto, spettacolo d’amore e sensualità – FOTO

Floriana Messina ha condiviso una foto bellissima su Instagram: la nativa di Potenza ha deliziato la sua platea con uno splendido outfit.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Floriana Messina è una delle influencer più seguite in Italia: il suo account vanta 700mila follower. La nativa di Potenza è dotata di un fisico da urlo e di un sorriso raggiante. La classe 1989 è entrata nel mondo della televisione partecipando alla dodicesima edizione del ‘Grande Fratello’. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’ Italia, la classe 1989 è stata opinionista in programmi come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’.

Floriana, poco fa, ha incantato i suoi fan condividendo uno scatto fantastico. La showgirl è appoggiata sul letto e sfodera un outfit molto intrigante. Le sue splendide forme non passano inosservate e fanno impazzire tutti.

Floriana Messina splendida sul letto: spettacolo di sensualità

Floriana, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è appoggiata con delicatezza sul letto. La bellezza del suo viso è decisamente straordinaria mentre il suo fisico da capogiro non passano inosservato. Le sue labbra carnose sono da sogno e lo sguardo intriga i fan. La sua sensualità è difficilmente quantificabile.

L’immagine ha già raccolto 16mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Sei bellissima”, “Bel corpo”, “Superba”, “Sguardo ammaliante”, si legge sotto al post. Ogni contenuto condiviso dalla nativa di Potenza sui social network ottiene sempre un ottimo riscontro. Rispetto ai tempi del GF, la 31enne è cambiata anche nell’aspetto facendo ricorso alla chirurgia estetica.

La Messina, la scorsa settimana, incantò tutti con uno scatto in cui indossava soltanto il maglione. Le sue gambe stupefacenti erano piazzate in primo piano mentre il suo lato A incredibile conquistava letteralmente la scena. Il maglione era infatti strettissimo e faceva fatica a contenere le sue curve.