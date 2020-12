Anna Falchi, lo SCATTO in cui mostra le nudità: décolleté spaziale

Anna Falchi non si risparmia nell’ultima foto postata su Instagram: la bella attrice offre ai followers il proprio décolleté. Una visione spaziale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

La bellissima Anna Falchi non perde mai l’occasione di esibire tutta la propria sensualità. Il suo profilo Instagram è un susseguirsi di scatti bollenti e pose ammalianti. Di recente, un post in particolare sembra aver acceso le fantasie dei followers. Anna, tifosa della Lazio, ha voluto festeggiare la propria squadra del cuore, che ha raggiunto gli ottavi di Champions League. La Falchi si è scattata una foto con una mascherina molto speciale, color bianco e azzurro: un vero e proprio omaggio al club sportivo.

L’attrice, tuttavia, ha fatto molto di più: si è immortalata in un décolleté spaziale, da togliere il fiato. Ed i followers hanno mostrato la loro approvazione cliccando “like”.

Anna Falchi e Fiorello: perché finì tra di loro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Nonostante la Falchi ricordi con molto affetto la relazione avuta con Fiorello, negli anni passati non sembrava affatto pensarla in questo modo. La stessa attrice aveva infatti dichiarato che tra i due fosse finita malissimo, per via dei tradimenti da parte dello showman.

Anna, in particolare, ha svelato un aneddoto legato alla loro relazione. Quanto era sul set di Giovani e Belli, l’attrice approfittava di ogni momento disponibile per tornare dal suo uomo. Tuttavia, in una di queste circostanze, ad attenderla ci fu un’amara sorpresa. Diretta a Milano per festeggiarlo nel giorno del suo compleanno, Anna lo trovò a letto con un’altra.

Da quel giorno, la relazione si interruppe immediatamente.

La Falchi ha inoltre chiarito di recente alcuni rumors a luci rosse, secondo cui i due, quando si trovavano insieme, erano soliti far “tremare le pareti”. L’attrice, ironizzando, ha spiegato che, all’epoca di Sanremo 1995, a Fiorello era stata assegnata la camera che, solitamente, era assegnata a Loredana Bertè.

Tuttavia, questa decisione non sarebbe affatto stata ben accolta dalla cantante, la quale era solita disturbarli mentre trascorrevano le notti insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

“Tutte le volte che passava dal nostro piano si fermava davanti alla camera e prendeva a calci la porta. Lì sì che i muri tremavano davvero“, ha rivelato Anna. Niente notti di fuoco con Fiorello, dunque, la vera disturbatrice era la Bertè!